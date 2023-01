“PERFETTI SCONOSCIUTI”, FILM CAMPIONE DI INCASSI DIRETTO DA PAOLO GENOVESE, ENTRA NEL GUINNESS DEI PRIMATI COME FILM CON PIÙ REMAKE NELLA STORIA DEL CINEMA – LA PELLICOLA È STATA TRADOTTA IN BEN 20 LINGUE, LE ULTIME DUE VERSIONI QUELLA ISLANDESE E DANESE (MA NON ESISTE UNA VERSIONE INGLESE PERCHÉ…)

Laura Zangarini per il “Corriere della Sera”

Il 6 gennaio la piattaforma di streaming Netflix ha rilasciato il remake islandese. Una versione danese è prevista per la fine dell'anno. Ma Perfetti sconosciuti , il film campione di incassi diretto da Paolo Genovese, esiste già, tra gli altri, in greco, spagnolo (Perfectos Desconocidos ha replicato il successo al botteghino dell'originale italiano, diventando il secondo film in lingua spagnola col maggior incasso in Spagna nel 2017: oltre 20 milioni di euro a fronte di un budget di 4 milioni), turco, indiano, messicano, francese, armeno, russo e ungherese.

Tanto che al blockbuster del 2016, 30 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, premiato con il David di Donatello nella categoria Miglior film (al Tribeca Film Festival ha invece ottenuto il riconoscimento per la Migliore Sceneggiatura nella sezione International Narrative Competition), sono bastati tre anni per entrare nel «Guinness dei Primati» come la pellicola con più remake in assoluto nella storia del cinema: 18. Saliti a 20, come riferisce The Economist , con le versioni islandese e danese. Cosa ha reso Perfetti sconosciuti un fenomeno globale?

La trama ruota attorno a sette vecchi amici - tre coppie e un divorziato -. Riuniti a cena, in una sera di eclissi lunare, lo psichiatra del gruppo propone un gioco: ognuno metterà il proprio telefono sul tavolo e quando riceverà una chiamata, un sms, un messaggio Whatsapp o una mail dovrà rispondere o leggere il messaggio ad alta voce. Tutti d'accordo, perché non hanno nulla da nascondere. O almeno così affermano. Inevitabilmente scoppia il caos e vengono a galla relazioni extraconiugali, un'omosessualità mai confessata, una gravidanza inaspettata.

Alcuni temi e messaggi chiave del film sono stati persi nei diversi remake a causa delle differenze culturali. Ma ogni volta che il telefono di qualcuno squilla o vibra, il pubblico di tutti i Paesi trattiene il respiro: tutti hanno un lato nascosto e la paura che possa venire scoperto.

Tra i tanti rifacimenti, spicca vistosa l'assenza di Hollywood: non esiste ancora una versione in lingua inglese di Perfetti sconosciuti. La società cinematografica di Harvey Weinstein (ora fallita) aveva acquistato i diritti nel 2017. Nel 2019 Issa Rae, attore e produttore, aveva annunciato che avrebbe realizzato il film, ma non se ne è fatto più niente. Un vuoto in cui altri narratori hanno prosperato.