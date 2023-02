Estratto dell'articolo di www.ilnapolista.it

Rosa Chemical è uno dei personaggi più discussi del Festival di Sanremo 2023. Si è preso la scena con il bacio a Fedez, sul palco dell’Ariston, nella serata finale della kermesse.

Diego Bianchi, alias Zoro, lo ha intervistato per Propaganda Live. Rosa Chemical parla del suo amore per i piedi, si definisce un podologo. E ovviamente spiega anche il suo punto di vista, quello che ha voluto portare a Sanremo. Il suo vero nome è Manuel Franco Rocati, ha 25 anni.

«Sono artista, writer, tatuatore, grafico, direttore artistico, cantante, podologo. Studio il piede, sono uno scienziato del piede. È arte anche quella».

Rosa spiega che, al Festival, non ha voluto portare alcuna protesta.

«Sdoganiamo: la mia non è una protesta, non lancio nessun messaggio, io do il mio punto di vista. Penso che sia legittimo che una persona dica la propria. La gente è brava ad additare ciò che non conosce come sbagliato, tutto ciò che è diverso viene considerato sbagliato, questo è il problema. Le persone non mi conoscono, vedono una persona tatuata. Vedono una persona un po’ diversa dall’ordinario, non etichettabile, uomo o donna?

Nel senso che a volte mi vesto in un modo altre in un altro… ciò che non si capisce del tutto è difficile da accettare, c’è un po’ di ignoranza, nel senso che si ignora ancora la mia persona. Non conoscendo è facile dire: ‘ah guarda quello lì è pazzo, chissà cosa vuole fare, una guerra’. Ma io sono totalmente pacifista, non voglio fare la guerra a nulla né far partire la rivolta del gender fluid. Io sono così e racconto il mio punto di vista. Chi ci si ritrova sono felicissimo, chi non lo fa mantenga la propria idea».

Sulla canzone portata a Sanremo: Made in Italy:

«Con la mia canzone porto il sesso, l’amore, il sogno e la storia, la festa, la voglia, i piedi e l’Italia. Made in Italy è un’accezione superlativa. Uso l’italianità come aggettivo superlativo. Faccio un esempio: vado a mangiare un sushi? Se ne mangio uno buono devi dire sushi italiano. Stai leccando un piede? Quando finisci, se ti è piaciuto, dici piede italiano. Tu lo stai etichettando come nazionalità, come provenienza, non è patriottica, è un aggettivo e basta, come bello. È bello ciò che è italiano».

Rosa Chemical torna a parlare di piedi.

«Impazzisco per i 35. Una volta mi è capitato di fare sesso con una modella alta 1,95, aveva 42 e mezzo, ma è una questione di proporzioni. L’importante è il sapore, la consistenza, l’odore, il piede non deve sapere di sapone, è meglio il piede camminato».

