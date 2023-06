“LA PIOVRA? E’ STATO UN SUCCESSO CLAMOROSO, MA IO, PROPRIO A CAUSA DI QUELLA FICTION, SONO STATO A LUNGO SNOBBATO DA UNA CERTA CRITICA” - MICHELE PLACIDO: "AL DISCORSO DI RINGRAZIAMENTO AI DAVID HO IRONIZZATO DICENDO DI AVERE IL PARKINSON PERCHE' ERAVAMO ARRIVATI ALLA FINE DI UNA PREMIAZIONE LUNGA, ERO SCIVOLATO SUL FONDO DELLA POLTRONA. HO SCHERZATO. CI SONO CASCATI IN TANTI, IL GIORNO DOPO MI HANNO CHIAMATO AMICI, COLLEGHI, CHIEDENDOMI SE AVESSI BISOGNO DI QUALCOSA. GLI HO DETTO DI…”

Estratto dell'articolo di Fulvia Caprara per la Stampa

Non perdere mai l'abitudine di guardarsi intorno e di considerare quello che accade ogni giorno, sotto i nostri occhi, mentre siamo impegnati a fare altro. Per tutta la vita, iniziata nel '46 a Ascoli Satriano, Michele Placido si è impegnato a smentire il suo cognome, perché tranquillo non è mai stato, nelle scelte di vita e nelle dichiarazioni a viso aperto: «Si paga sempre il prezzo della libertà di pensiero, io però sono convinto che si debba andare avanti in nome di ciò in cui si crede, confrontandosi con gli altri, anche se hanno una visione diversa».

Ai successi di quest'anno, dopo il David Giovani, si aggiunge il Nastro Speciale dei Giornalisti Cinematografici Italiani che premia il suo ultimo film L'ombra di Caravaggio e la prova da protagonista in Orlando di Daniele Vicari. Mentre si prepara a fare l'ospite d'onore al Bardolino film festival, ripercorre una carriera iniziata all'alba degli Anni 70, nei film dei grandi del cinema italiano, da Luigi Comencini a Mario Monicelli, e poi esplosa in tv grazie al successo della Piovra, la madre di tutte le serie sulla mafia, dove nei panni del Commissario Cattani, riuscì a mobilitare, nella puntata in cui sarebbe morto, oltre 17 milioni di telespettatori.

Una grande soddisfazione, anche se lei ha sempre detto che c'era stato un rovescio della medaglia. È vero?

«Sì, La Piovra è stato un successo clamoroso, internazionale, ma io, proprio a causa di quella fiction, sono stato a lungo snobbato da una certa critica. Ci sono registi che nascono consacrati e poi vanno avanti in ogni caso, anche se al botteghino soffrono».

Alla recitazione lei ha sempre unito la passione per il sociale. Perché?

«Un artista deve sempre informarsi, sapere, leggere su quello che accade, il sociale mette alla prova la sensibilità di noi artisti. Il cinema e il teatro possono dare una grossa mano alla riflessione sui temi più importanti. Per esempio so che Matteo Garrone ha appena girato un film bellissimo, riguardante proprio le problematiche politico- sociali che mettono in crisi l'Europa.

Anche nell'ultimo, gravissimo, episodio dei cento bambini morti nel naufragio pesa la negligenza europea. Non c'è condivisione, l'Italia è stata lasciata sola, il problema non è italiano, ma europeo. Oggi ho letto che Macron e Meloni finalmente hanno firmato un accordo per accelerare i tempi delle soluzioni, finora succedeva che Francia e Germania continuavano solo a respingere i migranti, il punto è che tutti devono farsi carico della questione».

Qual è stato l'incontro più importante della sua vita professionale?

«Quello con Marco Bellocchio, che mi volle in Marcia trionfale quando ero poco più che un ragazzino. Mi ha fatto capire l'importanza etica e morale del cinema. Marco è il mio grande maestro e lo è tuttora, sono onorato della sua stima».

Ha rimpianti?

«Vengo da un piccolo paese del Sud, eravamo otto figli, mio padre è stato un geometra disoccupato. Quando sono entrato all'Accademia mio padre provò un enorme orgoglio, andò in piazza urlando "mio figlio è entrato nella stessa scuola della figlia di Vittorio Gassmann, di Nino Manfredi, di Carmelo Bene". Lo guardarono tutti, dicevano "l'ingegnere è diventato pazzo". Purtroppo è morto giovane, a 50 anni, e non mi ha mai visto né sul palcoscenico, né sullo schermo, questo è il mio rimpianto».

Nel discorso di ringraziamento ai David lei ha ironizzato dicendo "Placido ha il Parkinson". Perché l'ha pronunciata?

«Sa come siamo noi artisti? Eravamo arrivati alla fine di una premiazione lunga, ero scivolato sul fondo della poltrona, riflettevo… sul palcoscenico ho scherzato. Ci sono cascati in tanti, il giorno dopo mi hanno chiamato amici, colleghi, chiedendomi se avessi bisogno di qualcosa. Gli ho detto di non preoccuparsi, non ho bisogno di niente, solo di me stesso».

