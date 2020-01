23 gen 2020 15:30

“PIÙ CHE UN GIUSTIZIERE, SALVINI SEMBRAVA UN TESTIMONE DI GEOVA MANCATO” – FEDEZ COMMENTA IL VIDEO DEL LEADER LEGHISTA AL CITOFONO SOTTO CASA DI UN PRESUNTO PUSHER: "QUESTA SCENA E’ COMICA EPPURE NON MI VIENE DA RIDERE" - IL RAPPER IRONIZZA POI SULLA FOTO IN CUI SI VEDE SALVINI CHE PARLA CON IL CAPO ULTRAS DEL MILAN CONDANNATO PER SPACCIO DI DROGA: "CHISSA' SE SI SONO CONOSCIUTI DURANTE IL TOUR DEI CITOFONI..."