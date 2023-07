“POLEMICHE STRUMENTALI DI PENNIVENDOLI DELL’INFORMAZIONE” – IL DIRETTORE DI RAINEWS PAOLO PETRECCA SI DIFENDE DOPO ESSERE FINITO NEL MIRINO DEL CDR DELLA TESTATA CHE LO ACCUSA DI AVER TAGLIATO IL SERVIZIO SUL CASO LA RUSSA JR (“TOLTI I RIFERIMENTI ALLE POLEMICHE, PER LUI NON SI TRATTAVA DI UNA NOTIZIA...”) – “HO INTENZIONE DI CONTINUARE A LAVORARE SENZA AVERE CURA DELLE SPECULAZIONI E DEI COMMENTI "DA BALLATOIO"…

(…) Il direttore di Rainews Paolo Petrecca finisce nel mirino del cdr della testata che lo accusa di "tagli e omissioni inaccettabili". Il comitato di redazione fa sapere che nei giorni scorsi una giornalista ha deciso di ritirare la firma sul pezzo per Rainews.it relativo al ''caso La Russa jr'' e alla polemica legata ai commenti della ministra Roccella e di Filippo Facci, perché "il testo è stato stravolto rispetto alla versione da lei scritta" per scelta del direttore, "con la motivazione che non si trattava 'di una notizia'".

"Posizione ovviamente inaccettabile", sottolinea il cdr, che, di fronte alle mancate risposte di Petrecca, si dice pronto a portare la questione in azienda e in Commissione di Vigilanza. Dal comunicato del cdr si dissocia la componente sindacale Pluralismo e libertà, che parla di un attacco strumentale contro i colleghi. Nel pomeriggio poi il Movimento Cinque Stelle chiede "di fare chiarezza e motivare alcuni episodi poco edificanti che riguardano la sua testata".

Petrecca, in serata, fornisce la sua versione in audizione alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. "In quest'anno e mezzo sono stato molto criticato, spesso anche attaccato per motivi ideologici, non ho mai replicato, credo che nella vita la migliore risposta sia quella che viene dal lavoro" dice.

E poi aggiunge: "Ho intenzione di continuare a lavorare - spiega - senza avere cura delle speculazioni e dei commenti "da ballatoio". In fondo si tratta di polemiche strumentali riportate da qualche giornale, spesso composto più, lasciatemelo dire, da pennivendoli dell'informazione che da seri cronisti".

