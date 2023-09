4 set 2023 18:54

“POMERIGGIO 5? ERA SOLO UNO STARNAZZARE DI GALLINE" – MEMO REMIGI ATTACCA LA TV DI BARBARA D'URSO, CON CUI HA AVUTO UNA STORIA QUANDO LEI AVEVA 19 ANNI E LUI IL DOPPIO - “LA TV NON DEVE ESSERE MAESTRA, MA ALMENO DI BUON GUSTO E IN QUEL PROGRAMMA CE N’ERA POCO. MYRTA MERLINO FARA’ UNA TRASMISSIONE MENO TRASH”- POI TORNA A PARLARE DI JESSICA MORLACCHI E DELLA MANO MORTA: "ERA UN GIOCO INNOCENTE, LEI NON HA FATTO SCENATE NÉ DENUNCE E TRA NOI OGGI CI SONO RAPPORTI DISTESI”