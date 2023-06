“PORCA MISERIA! CIAO SILVIO, MI DISPIACE!” – IL MOLLE-AGIATO ADRIANO CELENTANO SCOMODA ANCHE GESU’ PER CELEBRARE BERLUSCONI: “MOLTI SONO I POLITICI CHE POSSIAMO RICORDARE. PERÒ NESSUNO DI QUESTI AVEVA IL PREGIO CHE AVEVI TU. SEI STATO L’UNICO, SIA NEL BENE CHE NEL MALE, A RAPPRESENTARE IN PIENO IL…”

Dall’account Instagram di Adriano Celentano

Porca miseria…! Ciao Silvio, mi dispiace! Anche se so che, in qualunque posto tu sia ora, finalmente avrai finito di soffrire a causa dei tanti malanni di cui sei stato preda in questi ultimi mesi. Molti sono i politici che possiamo ricordare. Però nessuno di questi aveva il pregio che avevi tu. Tu sei stato l’unico, sia nel bene che nel male, a rappresentare in pieno il carattere curioso di noi italiani. E io credo che nel bilancio di Gesù, non mancherà un occhio di riguardo, non solo per te ma anche per noi…

