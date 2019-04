“PREFERISCO NON GUARDARE LO SCEMPIO CHE È STATO FATTO” – SIMONA VENTURA AL VELENO CONTRO “L’ISOLA DEI FAMOSI”: “SE A RICCARDO FOGLI FOSSE VENUTO UN COLPO CHE FINE AVREBBERO FATTO TUTTI? IO MI SAREI COMPORTATA DIVERSAMENTE, OPPOSTA CON IL CORPO. CONDURRE UN PROGRAMMA NON SIGNIFICA SOLO AVERE IL COPIONE E LEGGERE IL GOBBO” – “È UN DOLORE TROPPO GRANDE, L’ISOLA IN CUI IO HO INVESTITO È DIVENTATA…”

Dopo ben 8 edizioni, Simona Ventura nel 2011 ha deciso di lasciare la sua Isola dei Famosi, successivamente passata in mano a Nicola Savino per un anno, e ancora dopo sbarcata a Mediaset con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Quest’ultima ha infatti condotto le ultime cinque edizioni che, se all’inizio sembravano riscuotere successo, con il tempo hanno attirato delle critiche negative mai viste prima, per non parlare dei pessimi ascolti.

La quattordicesima edizione ad esempio, terminata qualche settimana fa, ha scatenato polemiche a non finire per via della vicenda Riccardo Fogli – Fabrizio Corona, che ha dato il colpo di grazia ad un reality abbandonato a se stesso. Sulla questione è intervenuta direttamente la Ventura, considerata la “madre” del programma, che a Vanity Fair ha rilasciato dichiarazioni importanti

Se a Riccardo Fogli fosse venuto un colpo che fine avrebbero fatto tutti? Io mi sarei comportata diversamente, opposta con il corpo. Condurre un programma non significa solo avere il copione e leggere il gobbo

Un riferimento non troppo velato alla conduttrice Alessia Marcuzzi, la quale è stata pubblicamente attaccata sui social per non aver preso posizione durante la vicenda che ha coinvolto il cantante. Non è finita qui, perché la Ventura, che tra pochi giorni tornerà su Rai 2 con The Voice of Italy, con un’altra risposta ha definitivamente asfaltato l’Isola e ciò che è diventata

Non ho visto niente, preferisco non guardare lo scempio che è stato fatto, è un dolore troppo grande. L’Isola in cui io ho investito passione, sangue, lavoro, sudore è diventata un’altra cosa, declinata in stile ‘Grande Fratello on the beach‘.

Possiamo darle torto? Probabilmente no.

