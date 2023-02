“LA PRIMA FILA RISERVATA DI SANREMO MERITEREBBE UNO STUDIO APPROFONDITO PER DARE UN VOLTO A QUESTA ‘RISERVA’ DELLA REPUBBLICA” – ALDO GRASSO: “FRA QUEI VOLTI SI GIOCA IL DESTINO DEL PAESE: C’È IL DIRETTORE SEMIOLOGO STEFANO COLETTA CHE, INVECE DI SEGUIRE QUANTO SUCCEDE SUL PALCO, STRAPAZZA DI CONTINUO IL SUO TELEFONINO. POI CI SONO, OVVIAMENTE, GIOVANNA CIVITILLO E FIGLI, PAOLA PEREGO, SIMONA VENTURA E MOLTE ALTRE PERSONE CHE NON RICONOSCO E CHE, PERÒ, VORREI LORO ASSEGNARE UN NOME, TANTO PER AVERE UN’IDEA DELL’ATTUALE NOMENKLATURA…”

Estratto dell’articolo di Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Ci sono alcuni momenti del Festival di Sanremo che sono davvero imperdibili. Per esempio, se solo la regia ci desse una mano, starei ore a osservare la prima fila dell’Ariston […]. Fra quei volti si gioca il destino del Paese: c’è il direttore semiologo Stefano Coletta che, invece di seguire quanto succede sul palco, strapazza di continuo il suo telefonino.

Poi ci sono, ovviamente, Giovanna Civitillo e figli, Paola Perego, Simona Ventura e molte altre persone che non riconosco e che, però, vorrei loro assegnare un nome, tanto per avere un’idea dell’attuale nomenklatura. La prima fila riservata di Sanremo meriterebbe uno studio approfondito per dare un volto a questa nuova «riserva» della repubblica. E la mezz’ora di karaoke che ci hanno regalato i «grandi vecchi» di Sanremo?

A parte l’esibizione (a 80 anni, o quasi, cantano meglio di molti giovani, persino dei Pooh) la partecipazione collettiva al canto tramite medley è condivisione, è lingua comune, è il vecchio festival, è il popolo (che sta sul pezzo) prima del populismo (che sta sul pazzo).

[…] Se al posto di Amadeus ci fosse ancora Pippo Baudo, so per certo come avrebbe risolto le polemiche create dal fronte anti-Zelensky. Avrebbe invitato sul palco Franco Cardini, Carlo Freccero, Moni Ovadia, Beppe Grillo, Vauro, Fabio Volo, Alessandro Orsini, Tomaso Montanari, Ale Dibba e tanti altri e li avrebbe fatti cantare in coro. Che poi è la loro profonda aspirazione. […] Sanremo ci dice che la tv generalista sarà sempre più ripartita tra una centauresca miscela di quotidianità (una folta trama di segni banali) e l’evento mediale, cioè il quotidiano che diventa effetto speciale.

