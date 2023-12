“UN PROGETTO DA SOLISTA? POTREBBE ESSERE SALUTARE MA ANCHE MOLTO DISTRUTTIVO” – DAMIANO DAVID, IL CANTANTE DEI MANESKIN, PARLA DELLA POSSIBILITÀ DI SGANCIARSI (MOMENTANEAMENTE) DALLA BAND ROMANA: “PERCHE’ NO? L'UNICA COSA CHE CONTA È RESTARE IN ACCORDO CON LA BAND, MI HANNO SEMPRE SUPPORTATO E SOSTENUTO” – “L’IDEA FA UN PO’ PAURA, HO SEMPRE AVUTO QUESTO SCUDO DELLA MIA BAND. SE FACCIO UNA CAZZATA, MI SALVERANNO. MA..."

Un progetto solista di Damiano dei Måneskin? Il cantante ha affrontato l’argomento Intervenendo al The Allison Hagendorf Show: […] "Perché no? Penso che potrebbe essere una cosa molto salutare e molto distruttiva[…]"l'unica cosa che conta è restare in accordo con la band, perché è ciò che mi ha dato tutto quello che ho".

[…] “se mai avrò la possibilità di lavorare a un progetto solista, dovrò tenere a mente che sarà possibile grazie a tutto quello che ho fatto con la band. […] E soprattutto, sono tre persone che mi hanno sempre supportato e mi hanno sempre letteralmente sostenuto sul palco. […]. Se faccio una ca**ata, mi salveranno. Se fanno una ca**ata, li salverò. Quindi questa è una dinamica che mi spaventa davvero, a pensarci, perché se un giorno dovessi avere un progetto solista, sarò solo; dipenderà tutto da me”

[…]: “Penso che per l’arte sia necessario provare sempre cose nuove: non bisogna mai, mai fermarsi nella propria zona di comfort. Quando qualcosa diventa troppo comodo, non è la sedia giusta. Devi sempre sfidare te stesso. Quindi stare da solo mi spaventa. Mettermi in quella situazione scomoda è l’unico modo in cui posso effettivamente crescere. E se cresco, anche la mia band può crescere. Se smetto di svilupparmi, la mia band smetterà di svilupparsi”.

