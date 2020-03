2 mar 2020 11:19

“IL PROGRAMMA DELLA D’URSO E’ UN CANILE” - VITTORIO FELTRI FURIOSO CON “BARBARIE” CHE LO INVITATO IN TRASMISSIONE DOVE HA E' STATO AZZANNATO DA ASIA ARGENTO: “MI HA CHIAMATA PROSTITUTA! SE NON È VERO PERCHÉ IL SUO AVVOCATO HA OFFERTO DEL DENARO AL MIO PER ANNULLARE LA QUERELA NEI SUOI CONFRONTI?” - GIA' IN DIRETTA FELTRI SI ERA INFURIATO: "NON VENGO QUI A FARE IL BUFFONE. GIÀ MI AVETE FATTO STARE COME UN COG***NE QUA FUORI AD ASPETTARE” - POI LO SFOGO SU TWITTER…