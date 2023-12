16 dic 2023 17:30

“I PROGRAMMI DELL’IMMINENTE FUTURO RAI SI PRESTANO A VARIE INTERPRETAZIONI. DI SICURO, CI SI POTRÀ DIVERTIRE CON CALEMBOUR QUOTIDIANI, COME DIMOSTRATO IERI DA FIORELLO CHE HA PROSPETTATO: THE VOICE BALILLA, MARCIANDO CON LE STELLE, EIA EIA EREDITÀ E, PER QUANTO LO RIGUARDA, VIVA RAIDUX” (DA “LA REPUBBLICA”)