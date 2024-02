“LA PROTESTA DEI TRATTORI? GIUSTA, SACROSANTA. SE VENGONO, LI FACCIO SALIRE SUL PALCO” - AMADEUS PARLA IN CONFERENZA STAMPA ALLA VIGILIA DEL SUO QUINTO SANREMO - "FESTIVAL MELONIANO? SONO LIBERO, NON SCHIERATO - PREOCCUPATO? NON HO AVUTO ANCORA TEMPO PERCHÉ SONO SVEGLIO DALLE CINQUE DI MATTINA. L’IDEA È QUELLA DI GODERSELA" - "ROSA CHEMICAL? HA PROMESSO CHE NON BACERÀ NESSUNO" - FIORELLO: "SAREBBE BELLO SE ARRIVASSERO I TRATTORI A SANREMO"

Da corriere.it

AMADEUS FIORELLO

«Rosa Chemical sarà sul palco «Suzuki» mercoledì, e ha promesso che non bacerà nessuno». Lo ha detto il direttore artistico del Festival, Amadeus, in conferenza stampa all’Ariston parlando degli eventi collaterali al Festival che prenderà il via domani fino al 10 febbraio. Per quanto riguarda le serate sulla nave Costa Smeralda in rada, Amadeus ha tenuto a sottolineare: «Sono felice di rivedere in console il capitano Gigi D’Agostino».

Amadeus: «Non ho tempo per preoccuparmi, l’idea è quella di godersela»

«Preoccupato? Non ho avuto ancora tempo di preoccuparmi, perché sono sveglio dalle cinque di mattina, faccio mille cose, la sera crollo e quindi per il momento tutto tranquillo. L’idea è quella di godersela». A dirlo ai giornalisti è Amadeus, in sala stampa al teatro Ariston per la consueta conferenza stampa di presentazione del festival.

AMADEUS FIORELLO