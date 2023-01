“LA PUBBLICAZIONE DI UN’OPERA INEDITA PROTETTA, SENZA AVER OTTENUTO AUTORIZZAZIONE, VIOLA IL DIRITTO D’AUTORE” – LA NOTA DEGLI EDITORI DI “PAROLE DETTE MALE”, BRANO CON CUI GIORGIA SI PRESENTERÀ A SANREMO, DOPO CHE IL TESTO DELLA CANZONE È STATO DIFFUSO IN RETE DA UN NEGOZIO DI DISCHI ONLINE – LA PRESENZA DELLA CANTANTE AL FESTIVAL NON SAREBBE A RISCHIO PERCHE’…

Estratto dell’articolo di www.open.online

«La pubblicazione di un’opera inedita protetta, senza aver ottenuto idonea autorizzazione dai titolari dei diritti, viola il diritto d’autore come tutelato dalla legge». Gli editori del brano di Giorgia Parola dette male, con il quale la cantante parteciperà al Festival di Sanremo, pubblicano una nota subito dopo la diffusione in rete del testo.

[…] «Auspichiamo che tale diritto venga rispettato da tutti, su qualsiasi supporto fisico o digitale, anche e soprattutto data l’eccezionalità del momento, a tutela dell’artista, invitando chiunque, nel rispetto dei diritti sopra citati, a cessare la diffusione del testo dell’opera e a rimuovere il materiale protetto illecitamente riprodotto e diffuso», si conclude la nota.

La pubblicazione del testo prima dell’esibizione sul palco dell’Ariston è vietata dal regolamento del Festival, pena la squalifica. Ma la cantante non sembra responsabile di quanto accaduto, e già in passato si sono verificati casi simili che non hanno portato alla squalifica degli autori coinvolti. […]

