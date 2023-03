“PURTROPPO HO AVUTO UN PROBLEMA CON L'AURICOLARE” – LA CANTANTE ELLYNORA IN LACRIME DOPO IL DISASTROSO INNO INGLESE CANTATO A NAPOLI - GIÀ IN DIRETTA SI POTEVA VEDERE IL NERVOVISMO DELLA CANTANTE E LE ESPRESSIONI STRANITE DEI GIOCATORI INGLESI IN CAMPO E IN PANCHINA. È ANDATA PEGGIO SUI SOCIAL, DOVE SONO PIOVUTE CRITICHE ED INSULTI – LE GIUSTIFICAZIONI DELLA CANTANTE: “SONO MORTIFICATA…” – VIDEO

Wow. Got to be the worst national anthem performance I’ve ever watched ? #ITAENG pic.twitter.com/LYiev3KcGl — Kyle Gacheru (@KyleGacheru) March 23, 2023

Continua a far discutere quanto successo nel pre-partita di Italia-Inghiterra allo Stadio Maradona, con la cantate Ellynora finita al centro di numerose critiche e polemiche per la sua versione inedita dell'inno inglese. Poco prima del calcio d'inizio la cantante pop ha intonato la celebre "God Save the King" in un'esibizione disastrosa: già in diretta si poteva vedere il nervovismo della cantante e le espressioni stranite dei giocatori inglesi in campo e in panchina. È andata peggio sui social, dove sono piovute critiche ed insulti.

Nel post-partita Ellynora è scoppiata in lacrime, scusandosi per la sua esibizione: "Sono arrabbiata per quello che è successo perché volevo che fosse perfetto, ma non è stata colpa mia. Voglio chiedere scusa a tutti i tifosi inglesi che erano allo stadio e guardavano in TV, sono mortificata per quello che è successo. È stato un grande onore essere invitata a cantare l'inno nazionale ed ero così entusiasta. Purtroppo ho avuto un problema con l'auricolare. Avevo la musica nell'orecchio che poi si è fermata e ha ricominciato, quindi l'ho sentita due volte andando fuori tempo. Ho davvero fatto del mio meglio per risolvere il problema, ma non c'era nulla che potessi fare e sono così arrabbiata per questo. Stavo cercando di adattare il mio canto per raggiungere l'inno allo stadio, ma era troppo tardi".

