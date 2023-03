“QUALCHE IMBECILLE DI DESTRA HA SOSTENUTO CHE NON È VERO CHE MARINELLA SIA MORTA ANNEGATA NEL FIUME” – ANDREA SCANZI SPIEGA IN UN VIDEO SUI SOCIAL LA GENESI DELLA CANZONE DI MARINELLA, “IL BRANO DI DE ANDRE’ ROVINATO DA SALVINI E MELONI IN QUEL PESSIMO KARAOKE” - "È UN TESTO INVENTATO, ISPIRATO A UN FATTO DI CRONACA REALE E STRAZIANTE CHE FABRIZIO AVEVA LETTO A 15 ANNI SU UN GIORNALE DI PROVINCIA. MA NON HA MAI DETTO QUALE FOSSE…” – LO SCAZZO CON SALLUSTI A “FATTO E MEZZO” - VIDEO

Andrea Scanzi: “Qualche imbecille di destra ha sostenuto che non è vero che Marinella sia morta annegata nel fiume. La canzone di Marinella è un testo inventato, ispirato a un fatto di cronaca reale e straziante che Fabrizio aveva letto a 15 anni su un giornale di provincia. Ma non ha mai detto quale fosse. Il femminicidio viene tramutato da De Andrè in una favola”

“E dunque Meloni e Salvini hanno cantato una canzone di una donna morta annegata in un fiume. Non esiste, per quanto mi riguarda, che la presidente del Consiglio dopo una conferenza stampa del genere a Cutro vada a Como a fare un karaoke a cantare di una ragazza annegata nel fiume. Una mancanza di decoro e decenza”

“Salvini e Meloni con De Andrè non c’entrano nulla. Serve rispetto. Io non la canto ‘Faccetta nera’ perché mi fa schifo quella canzone fascista. Salvini e Meloni non dovrebbero cantarlo mai De Andrè, che era anarchico e litigava con quelli del Pci. Da un punto di vista etico e morale credono a valori opposti a quelli di De Andrè. O non hanno capito niente di lui, o non hanno capito un cazzo di loro stessi. Lasciate stare De Andrè, uno dei più grandi poeti del Novecento”

