7 feb 2023 13:50

“QUALCUNO DENTRO LA RAI HA VOLUTO SABOTARE L’INTERVENTO DI ZELENSKY A SANREMO PER FARE UNO SGAMBETTO A BRUNO VESPA” - DAGO TOGLIE IL COPERCHIO AI VELENI CHE SI AGITANO AL FESTIVAL: “VESPA OGGI E’ ACCREDITATO COME GRAN CONSIGLIORI DI GIORGIA MELONI PER LE QUESTIONI RAI, E QUALCHE NEMICO INTERNO GLI HA VOLUTO FARE LO SGAMBETTO - IL PRESIDENTE DI UNO STATO IN GUERRA AVEVA LA POSSIBILITÀ DI FARE UN LEGITTIMO APPELLO IN VIDEO, IN PRIMA PERSONA, PER CHIEDERE AIUTI MILITARI ED ECONOMICI, E INVECE SE GLI VA BENE PUÒ AL MASSIMO MANDARE UNA LETTERA...DALLA TRAGEDIA ALLA BARZELLETTA”