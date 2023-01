“QUALCUNO HA BUTTATO UN PIPISTRELLO DI PLASTICA E L’HO MESSO IN BOCCA. POI PERÒ HO PENSATO, MA CAZZO, BATTEVA LE ALI!" – OZZY OSBOURNE RACCONTA DI QUANDO SI È PAPPATO UN PIPISTRELLO SUL PALCO (VIDEO): “MI SONO SPAVENTATO ANCH'IO. HO PASSATO TUTTA LA FOTTUTA NOTTE IN OSPEDALE A FARE DELLE PUNTURE NON È STATO DIVERTENTE - HO DA SEMPRE PROBLEMI DI DISLESSIA E DEFICIT D'ATTENZIONE: A SCUOLA NON CAPIVO NIENTE E I MIEI INSEGNANTI, CHE ERANO BASTARDI, DICEVANO CHE ERO OTTUSO..."

[...] Ozzy Osbourne [...] "Una volta avevo rubato un televisore", racconta, "e mi sono trovato su un muro pieno di cocci di vetro. Quel televisore era enorme, sono scivolato e sono caduto giù gridando aiuto". […]

In Inghilterra ha debuttato al secondo posto, il miglior piazzamento di sempre di Ozzy solista e ha avuto ben quattro nomination ai Grammy 2023. Al telefono la voce sembra venire da un altro mondo, ma non c'è dubbio: è lui!

Come sta andando il nuovo album?

"Oh molto molto bene, sta vendendo un sacco". […]

Ti senti ancora prigioniero nella tua mente?

"Sì, mi succede quando penso a quello che sta succedendo alle nostre vite. Veniamo tutti mantenuti in uno stato di morte imminente: con la guerra in Ucraina e la minaccia della guerra atomica ci si sente come se la fine del mondo fosse alle porte [...]”".

Pensi davvero che Putin possa usare la bomba atomica?

"[...] Io spero che non arrivi ma so che potrebbe succedere".

"[...] Ho da sempre un problema di dislessia e anche di deficit d’attenzione. A scuola non capivo niente ma a quei tempi i miei insegnanti che erano dei bastardi dicevano semplicemente che ero ottuso e i ragazzi mi prendevano in giro perché non sapevo leggere".

Nel video il numero 9 si moltiplica e gira su sé stesso fino a diventare 666. Davvero non ti sei mai interessato di magia nera?

"No, no, dovrebbe essere una cosa ormai nota, io non pratico la magia nera".

Però vi chiamavate Black Sabbath e c’era un sacco di gente che vi considerava satanisti.

"Sì, c’era un sacco di questa gente pazza che veniva ai concerti. Vengono anche adesso a chiedere stro…te tipo se credo in dio o satana".

E tu cosa fai?

"Io? Io non esco di casa. Quando abbiamo visto l’Esorcista per la prima volta ai tempi dei Black Sabbath eravamo terrorizzati".

È per questo che indossi sempre un’enorme croce?

"Certo! Per protezione. Sai, non si sa mai…".

Sempre nel video ti trasformi in un enorme pipistrello. È una presa in giro della famosa storia per cui gli avresti staccato la testa con un morso?

"Credo di sì".

Ma quella storia era vera o falsa?

"Qualcuno ha buttato un pipistrello di plastica sul palco e l’ho messo in bocca per staccargli la testa: una cosa finta. Poi però ho pensato, ma c…o, batteva le ali!".

Il pipistrello porta terribili malattie...

"Esatto per questo quando l'ho messo in bocca e l'ho morso e ho visto la gente che gridava 'Aaaaaah' mi sono spaventato anch'io e ho capito".

Sei andato all'ospedale?

"Sì, certo ci ho passato tutta la fottuta notte a far delle punture e, te lo garantisco, non è stato divertente".

