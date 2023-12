31 dic 2023 17:20

“QUALCUNO CON UN PO' DI PREGIUDIZI DICEVA CHE ERO UNA STRONZA…” - MALIKA AYANE: “MI SONO TRASFERITA A BERLINO: SI VIVE MEGLIO E NESSUNO TI FA LA MORALE - CONTINUO A FARE BOXE. DEVO SOLO TROVARE LA PALESTRA GIUSTA PERCHÉ L'ULTIMA VOLTA HO PRESO UNA QUANTITÀ DI CARTELLE IN FACCIA CHE, SE VOGLIO CONTINUARE A CANTARE E NON ROMPERMI IL NASO, NON POSSO PIÙ PERMETTERMI - LA POLEMICA FRA GINO PAOLI ED ELODIE SULL'ESPOSIZIONE DEL CORPO DELLE DONNE? OGGI TUTTO PUÒ ESSERE ARTE POI OGNUNO DECIDE SE GLI PIACE O NO. ANCHE UNA COME JOSEPHINE BAKER BALLAVA CON IL GONNELLINO DI BANANE…”