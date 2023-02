13 feb 2023 20:06

“QUALCUNO SUONA GIÀ LE CAMPANE A MORTO PER IL M5S MA IO NON ESAGEREREI” – CONTE COMMENTA I RISULTATI ELETTORALI CHE VEDONO UNA DISFATTA PER I CINQUESTELLE (SIA NELL’ALLEANZA COL PD IN LOMBARDIA CHE DA SOLI NEL LAZIO) - NON GUARDO I SONDAGGI MA L’ULTIMO CI DÀ IN CRESCITA IN TUTTA ITALIA (QUAL E’ L’OFFERTA POLITICA DEL M5S, A PARTE IL REDDITO DI CITTADINANZA?)