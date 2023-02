“QUANDO AVEVO 19 ANNI HO AVUTO UNA STORIA CON GIORGIO FALETTI” – L’EX MISS ITALIA ARIANNA DAVID A “POMERIGGIO 5” RACCONTA IL FLIRT CON L’ATTORE-SCRITTORE: “TRA NOI C’ERANO 23 ANNI DI DIFFERENZA, MA MI AMAVA VERAMENTE. È STATO ANCHE MOLTO INTELLIGENTE NEL CAPIRE CHE IO ERO MOLTO PIÙ GIOVANE DI LUI - LA DIFFERENZA D’ETÀ? IO NON L’HO SENTITA. IO MI RELAZIONO MOLTO BENE CON GLI UOMINI PIÙ GRANDI…”

Da ilfattoquotidiano.it

D'URSO FALETTI ARIANNA DAVID

Arianna David in collegamento con Pomeriggio Cinque racconta di aver avuto una storia d’amore con Giorgio Faletti. Lei aveva 19 anni, lui 42: “Avevamo 23 anni di differenza. Parliamo degli anni ’90, io ero molto pudica, vergognosa. Noi siamo stati anche molto rispettosi di questa storia d’amore perché così si può chiamare. Le foto di me e lui le ho io a casa, non abbiamo mai fatto un servizio fotografico per i giornali… Ne parlo oggi dopo 30 anni […] Lui era una persona di una carineria, di una semplicità, ti chiedevi che cosa c’entrasse lui col mondo dello spettacolo”.

ARIANNA DAVID 3

La ex Miss Italia non ha alcun dubbio nel definire quella con lo scrittore, attore e cantautore una storia importante, a dimostrazione che la differenza d’età in alcuni casi è davvero solo una questione numerica e nulla di più: “Ha conosciuto i miei genitori, veniva a casa, è stata una persona pazzesca ma, nel suo essere pazzesco, è stato anche molto intelligente nel capire che io ero molto più giovane di lui”. Quindi la conclusione: “Per lui sono stata un amore veramente grande, lui mi amava veramente. La differenza d’età? Io non l’ho sentita. Io mi relaziono molto bene con gli uomini più grandi”.

ARIANNA DAVID 3 faletti