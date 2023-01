“QUANDO AVEVO VENT’ANNI PALPITAVO PER LA POLEMICA DI ASOR ROSA CONTRO PASOLINI, OGGI PRENDO POSIZIONE SU MADAME. NON SONO SICURO CHE SIA UNA DIMINUZIONE”

Michele Serra per “la Repubblica”

michele serra che tempo che fa

Vorrei intercedere (senza averne alcuna autorità) in favore della giovane cantante Madame, al secolo Francesca Calearo, che rischia l'esclusione da Sanremo, dunque la cacciata dalla Casa del Padre, per avere fatto pasticci mortificanti con i vaccini. Invoca clemenza, spiegando di avere dato retta alle persone sbagliate.

Con la dolorosa aggravante (per lei) che tra le persone sbagliate ci sarebbero i suoi genitori, ferventi No Vax.

AMADEUS MADAME

Che lo faccia per riguadagnare la porta di Sanremo (la Sacra Porta!) è molto possibile. Ma la sua ricostruzione è verosimile, è tra i milioni di umani che hanno davvero creduto che esista una Scienza Ufficiale, malvagia e corrotta, e una fronda di giusti e di puri che svela la via di fuga. Il pensiero No Vax è, come tutti i pensieri settari, un pensiero riduzionista: riduce il magma tumultuoso della vita, della malattia, della paura di morire, alla cospirazione di pochi colpevoli contro una massa di innocenti.

Ma la scienza è una sola, veritiera e fallace, salvifica e non, libera e venduta ai padroni tanto quanto ciascuno di noi, e dunque la lettura complottista del Covid, delle vaccinazioni, nonché di tutto il resto, è una scemenza consolatoria: fa credere a chi ci cade, e ci sono caduti in tanti, di appartenere a una minoranza di eletti. Tale sembra essere il percorso della ragazza Madame (vent'anni) così come ce lo racconta. Siccome potrei largamente essere suo padre, e tecnicamente anche suo nonno, ho deciso che bisogna crederle.

madame 23

Ps - Quando avevo vent'anni palpitavo per la polemica di Asor Rosa contro Pasolini, oggi prendo posizione su Madame. Non sono sicuro che sia una diminuzione. La vita è una sola, e prende forma, anno dopo anno, con invariata energia.

