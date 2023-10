Estratto dell’articolo di Selvaggia Lucarelli per il “Fatto quotidiano”

selvaggia lucarelli

Ed è così che Andrea Giambruno, ormai da giorni retrocesso da fidanzato a carico residuale, "è stato transumato” alla porta. Giorgia Meloni, fedele al suo motto, deve aver telefonato alla sua ormai ex suocera per dirle con tono perentorio: “Ospitalo a casa tua”. Era difficile, del resto, ignorare le avance alla collega in blu estoril, le battute a sfondo sessuale, i toni camerateschi di Giambruno svelati dai fuori onda di Striscia la notizia. Il dubbio, casomai, è su come lui in passato avesse fatto a conquistarla, visto che si erano conosciuti proprio dietro le quinte di un programma (Matrix) dieci anni fa.

TMZ SULLA FINE DELLA STORIA TRA GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO

[…] Partiamo dalla velocità della sua reazione: esistono molte ipotesi di complotto su come quel fuori onda sia diventato pubblico e perfino ipotesi sul fatto che lei sapesse tutto, ma l’impulsività con cui ha agito sembra quella di una donna ferita. Di una che forse era preparata a vedere il padre di sua figlia in modalità piacione ipertricotico, ma non in quella di allupato che, per giunta, mette in guardia dai lupi.

GIORGIA MELONI LASCIA ANDREA GIAMBRUNO - POST INSTAGRAM

C’è poi il primo passaggio interessante del testo, ovvero quel “le nostre strade si sono divise da tempo” perchè se è vero allora le cose sono tre: o le strade si erano divise all’insaputa di Giambruno, visto che pochi giorni fa su “Chi”, er mejo ciuffo del globo terraqueo aveva ipotizzato che i due potessero addirittura essersi già sposati, oppure dopo aver visto i fuori onda, Giorgia ha optato per un decreto di espulsione immediato, come per un clandestino qualunque.

MEME GIORGIA MELONI ANDREA GIAMBRUNO

Terza opzione: sapeva e le andava bene così. Probabilmente la sua era una famiglia tradizionale nell’accezione antichissima per cui i panni sporchi si lavano in famiglia e si fanno asciugare sul termosifone. Poi arriva Striscia la notizia, piazza magliette e mutande bagnate sullo stendino in giardino, al sole, e improvvisamente “le strade si erano divise da tempo”.

[…] sarebbe ora che Giorgia Meloni realizzasse una cosa importante: il suo cerchio magico, quello che nella sua testa doveva proteggerla, è la sua più grande debolezza. Per gestire la sua paranoia del nemico ha costruito questo muro di parenti e improbabili amici intorno a sé che presidiano stampa, ministeri e partito col risultato che la mediocrità altrui l’ha resa attaccabile su più fronti. Perché gli errori degli altri sono i suoi. Antonio Ricci con quei fuori onda, in fondo, l’ha aiutata davvero.

meme GIORGIA MELONI ANDREA GIAMBRUNO

Di Giambruno si è potuta liberare come se non fosse colpa sua, ma ora resta un problema politico non da poco. Deve decidere come risolvere questa sua sempre più imbarazzante contraddizione tra la propaganda basata sulla storiella della famiglia tradizionale e la sua vita privata, perchè le due cose faticano sempre di più a stare insieme. Forse oggi ha scoperto che le famiglie non sono entità superiori ma nuclei incerti, spesso sgangherati, composti da esseri umani con i loro limiti, con le loro mancanze, le loro debolezze e che nessuno, da un pulpito, può sancire la superiorità di una composizione familiare o di un’idea di famiglia. […]

GIORGIA MELONI ANDREA GIAMBRUNO - MEME BY FAWOLLO TWEET SU ANDREA GIAMBRUNO TWEET SU GIAMBRUNO E MELONI BY GRANDE FLAGELLO