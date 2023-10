“QUANDO MORIRÒ, VOGLIO ESSERE RICORDATO PER AVER AIUTATO CHI SOFFRE DI DIPENDENZA DALL’ALCOL” – MATTHEW PERRY, L'ATTORE TROVATO MORTO NELLA NOTTE DI SABATO NELLA PISCINA DELLA SUA VILLA, NEL 2022 AVEVA CONFESSATO: “NON VOGLIO CHE ‘FRIENDS’ SIA LA PRIMA COSA DI CUI SI PARLI DI ME. LA COSA MIGLIORE DI ME È CHE SE QUALCUNO VIENE DA ME E MI DICE: 'NON RIESCO A SMETTERE DI BERE, PUOI AIUTARMI?', POSSO DIRE DI SÌ” – VIDEO

matthew perry nel 2022 intervistato da tom power

(LaPresse) – «Quando morirò, non voglio che ‘Friends’ sia la prima cosa di cui si parli di me, ma per aver aiutato chi soffre di dipendenza dall’alcol»: è la confessione che Matthew Perry aveva affidato nel 2022 al podcaster Tom Power. In occasione di quell’intervista, la star di Hollywood aveva riflettuto sulla sua carriera, la sua vita privata, il successo.

Su un punto in particolare Perry era stato chiaro e inamovibile: aveva dichiarato di voler essere ricordato per aver aiutato le persone a sconfiggere alcolismo e tossicomania e non solo per aver ricoperto il ruolo di Chandler Bing nella seria tv ‘Friends’. «La cosa migliore di me senza dubbio è che se qualcuno viene da me e mi dice: 'Non riesco a smettere di bere, puoi aiutarmi?', posso dire di sì. Questa è la cosa migliore» aveva detto l'attore, morto a 54 anni il 28 ottobre scorso nella sua casa di Los Angeles.

matthew perry nel 2022 intervistato da tom power matthew perry nel 2022 intervistato da tom power matthew perry il cast di friends matthew perry autobiografia di matthew perry – friends amanti e la cosa terribile