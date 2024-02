fiorello alessandra amoroso 3

Ivan Rota per Dagospia

A Viva Rai Due Alessandra Amoroso si dà ai canti religiosi e intona “Su Ali d’aquila” e poi “Osanna eh”. Fiorello la candida per Una Voce in Vaticano.

Selvaggia Lucarelli ha risposto a Fedez rifiutando l’ invito ricevuto per partecipare a Muschio Selvaggio. Ecco come ha argomentato la Lucarelli: “E il bello che il suo ego gli impedisce di capire che forse non sento proprio l’esigenza di andare a confrontarmi sulle mie inchieste con lui. Per me è un fenomeno, non un interlocutore. Ma poi Travaglio (che ha cazziato Fedez) lo ha chiamato lui, ha fatto tutto da solo”.

Sergio Friscia a Striscia la Notizia: “Serata bellissima. Abbiamo deciso di rovinarvela con il Grande Fratello.” Alfonso Signorini avrà riso? Pare di no.

Marica Pellegrinelli confida a Grazia: “Tutte le persone pensano che mi sia sposata un milionario… Allora, quando mi sono sposata, il mio ex marito Eros Ramazzotti era pieno di debiti e ci siamo lasciati nel suo momento economico migliore degli ultimi 30 anni e sinceramente non ho chiesto nulla. Ho un mantenimento per i bambini, come è giusto che sia perché stanno principalmente con me.” Gran classe…

"Io ero già mamma, con due bambini, William Djoko é stato l'unico uomo che ho presentato ai miei figli, a differenza di quello che è stato detto su di me", ha dichiarato in una diretta Pellegrinelli. Annalia Venezia, che la stava intervistando ha detto: "Marica si vuole togliere qualche sassolino". E lei: “No, no, nessun sassolino, sono vestita di nero, non ho nessuna camicia bianca". Questa frase è un evidente riferimento all'outfit scelto da Ilary Blasi, in Unica, e da Belen Rodriguez, a Domenica In. Ma cosa hanno detto su di lei?

Luca Argentero e la sorella Francesca alla Mondadori Duomo a Milano presentano il loro libro. I due sono entusiasti (solo loro) del progetto. “Stella Stellina. Una dolcissima avventura di Nina & Dudù” è una favola: lei ha curato le illustrazioni, l’attore si è occupato del testo. Vabbé.

“A quando il prossimo fidanzato?”. La Rodriguez risponde a questa domanda e gela la follower: le sue parole sono solo due: “Fatti miei”. C’è chi la difende: “Che tristi commenti…bevetevi un buon bicchiere di vino e sorridete alla vita. Se non vi piace, non seguite, basta negatività”, dice una fan. Belen risponde: “Aggiungerei fate un po’ di sesso.”

Rooney Mara aspetta il secondo figlio da Joaquin Phoenix: si é presentata con il pancione sul red carpet del Festival di Berlino.

Ma questi non hanno altro da fare? In Sudafrica Ilary Blasi e Bastian Muller svaccanzano di nuovo in Sud Africa. Sono stati a Clifton Beach, una delle spiagge più belle del mondo, situata a Capo di Buona Speranza. La coppia è andata poi nel Penguin Park e a Cape Town. In molti pensano che per la Blasi sia solo un modo per far vedere di essere felice…

“Non ho mai sentito che fosse finita per sempre tra me e Mirko. Il passato ci fa paura”, dice Perla Vatiero al Grande Fratello. Cercano una seconda possibilità, lui piange perché non pensa sia finita, ma che ora si tolgano dalle palle e tornino a Temptation Island. Comunque Alfonso Signorini dice che il fatto di rivedersi ha dato loro buoni frutti. Si, banane, quelle con cui fa la pasta Grecia Colmenares.

“Mi daranno il Premio Oscar per la finzione.” Ecco, la battuta più bella di Alfonso Signorini che smentisce la chiusura anticipata del GF. Infatti dice che Perla e Mirko non sono una coppia da Baci Perugina. E Cesara Buonamici chiede quando tra i due c’ é stata una svolta. Ma ce state a pijá per culo? É Alfonso dice che lui e Maria De Filippi saranno testimoni, nel caso avvenisse, del loro matrimonio.

Tutta la casa contro Simona Tagli solo perché dice la verità: “Livello bassissimo”, quello dei concorrenti secondo lei. Alfonso Signorini le ricorda il suo flirt con Alberto di Monaco, poi quello con Antonio Zequila che i gieffini non conoscono. Lei sottovoce dice: “Er mutanda.”

In studio Paolo e Letizia “ una coppia vera, non da set”, dice il conduttore. Ci crediamo tutti. E rientra Giuseppe Garibaldi che, grazie, anzi, visto il risultato, a causa dell’ intelligenza artificiale, parla cinese, francese e spagnolo. Cita Baudelaire e logicamente non sa chi é.

Rosy Chin offende Simona Tagli, proponendo una sua penosa imitazione applaudita da gran parte del branco. La cuoca cinese é di una volgaritá rivoltante. E Alessio Falsone riferito a Simona Tagli: "Mi dispiace per sua figlia", nessun commento ovviamente, mentre la scorsa settimana, quando Beatrice ha detto: "Papà sta lavorando", riferendosi al figlio di Maddaloni, é scoppiato il finimondo.

Ecco il nuovo triangolo fake con Greta, Sergio, e Alessio che ieri sera ha “quasi” bestemmiato (per le stesse parole eliminarono Denis Dosio) : l’ ex tentatrice di Temptation Island, sembra essere un’ esperta di strategie, ma, essendo una pessima attrice, si fa sempre sgamare.

In confessionale, Beatrice Luzzi si prende gioco di Alfonso Signorini parlando di bullismo e di branco. La “regina madre” lo ringrazia per averla “SEMPRE” difesa. Ma quando mai? Solo settimana scorsa il conduttore é intervenuto anche perché i social sono impazziti. Internauti uniti contro il GF, insurrezione mai vista in Italia per un programma tv. In nomination Beatrice con Marco Maddaloni, Sergio D’ Ottavi, Stefano Miele e Federico Massaro.

