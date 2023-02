“QUANDO C’È SANREMO, SINISTRA, DESTRA E CENTRO POSSONO ANDARE A RIPOSARE” – AL BANO A “UN GIORNO DA PECORA” SILENZIA LE POLEMICHE SUL FESTIVAL: “SE NON CI FOSSERO STATE NON SAREBBE STATO UN BUON SANREMO". E RISPONDE A MORGAN: "NON CE LA FAREBBE A FARE IL CONDUTTORE PER CINQUE SERATE, MEGLIO AMADEUS" - "LA CANZONE DI MENGONI? MI È PIACIUTA MOLTO” – E SUL TRIO CON RANIERI E MORANDI: “LO ASPETTAVO DA 27 ANNI, È STATO SPECIALE” - VIDEO!

Da “Un Giorno da Pecora – Rai Radio1”

gianni morandi al bano massimo ranieri sanremo 2023 1

La mia esibizione al Festival? “Io ho una brutta malattia, la sanremite acuta, da quando ero piccolo, perché è una grandissima fonte di musica. Quel palcoscenico mi ha dato delle emozioni uniche”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il cantante Al Bano Carrisi. “Purtroppo non sono riuscito a seguire tutto Sanremo per motivi di lavoro ma non vedo l’ora di recuperare”.

al bano

Non ha sentito neanche una delle canzoni in gara? “Quella di Mengoni mi è piaciuta davvero tanto, avrei potuto farla mia”. Sul palco dell’Ariston non sono mancate le polemiche. “Senza avrebbe voluto dire che non sarebbe stato un buon festival. E ricordatevi: quando c’è Sanremo, sinistra, destra e centro possono andare a riposare, la politica non c’entra nulla”.

morandi al bano ranieri

Cosa ne pensa del bacio tra Fedez e Rosa Chemical? “Che alla mia età turbarsi è molto difficile”. Lei poteva dare un bacio a Ranieri e Morandi… “Non certamente sulla bocca ma abbracciarli e ringraziarli ancora una volta si - ha detto l’artista pugliese a Rai Radio1 - questo trio lo aspettavo da 27 anni. Me lo sono rivisto, è stato speciale”. Dica la verità: le piacerebbe condurre Sanremo? “Onestamente no. Non me la sentirei. Ne sarei capace perché ho tanta esperienza ma preferisco lasciare il Festival nelle mani di chi lo sa fare meglio di me”.

al bano festeggia sul palco sanremo 2023

Secondo Vittorio Sgarbi Morgan sarebbe la persona adatta per fare il direttore artistico. “Ho letto anche io, ma il tema è: Morgan ce la farebbe a condurlo per cinque serate? Senza contare tutta la preparazione…non ce lo vedo proprio Morgan”. Meglio Amadeus quindi. “Lui - ha concluso Al Bano a Un Giorno da Pecora - sta dimostrando di esser quello che è: uno bravo e competente”.

al bano fa le flessioni sul palco sanremo 2023