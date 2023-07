“QUANDO SI È COSÌ BELLE, COSÌ FRESCHE, COSÌ SPONTANEE, NON SI HA IL DIRITTO DI MORIRE” – LA LETTERA DI BRIGITTE BARDOT PER LA SCOMPARSA DI JANE BIRKIN, AMICA E RIVALE IN AMORE: LA CANZONE “JE T’AIME, MOI NON PLUS” ERA STATA SCRITTA DA SERGE GAINSBOURG PER BB, IL SUO “GRANDE AMORE” – IL RACCONTO DI JANE: “FINO ALLA FINE, IN PRESENZA DI BRIGITTE, SERGE CONTINUAVA A SBIANCARE” – “QUANDO LEI DICE ‘TI AMO’, LUI RISPONDE ‘NEMMENO IO’ PERCHÉ NON LE CREDE. È UNA CANZONE DISPERATA” – IL “BRUTTISSIMO” FILM “UNA DONNA COME ME”, GIRATO INSIEME - VIDEO

LA LETTERA DI BRIGITTE BARDOT DOPO LA MORTE DI JANE BIRKIN

1. JANE BIRKIN: QUANDO ERAVAMO ESTREMI

Estratto dell’articolo di Marco Cicala per “il Venerdì di Repubblica” – articolo del 18 ottobre 2019

[…] Nel ’67 aveva inciso una prima versione con la sua musa Brigitte Bardot, ma il marito di lei, Gunther Sachs, che pure era un playboy, ne aveva bloccato la diffusione, imbestialito. Quella versione riemerse negli anni Ottanta. Circonfusa di leggenda. Correva voce che registrandola BB e Gainsbourg non si fossero limitati a simulare l’amplesso. Ma era solo marketing.

«Je t’aime… fu concepita per Brigitte, il grande amore di Serge. Lui non la considerava un inno alla liberazione sessuale ma un grido di soccorso amoroso, nel testo l’eros è un vicolo cieco, un “va e vieni” senza uscita. Quando lei dice: “Ti amo”, lui risponde “Nemmeno io” perché non le crede. In un certo senso è una canzone disperata».

jane birkin serge gainsbourg

Sarà. Ma a mezzo secolo di distanza resta piuttosto hot.

«Un giorno a Londra un tassista mi ha detto: “Grazie a quella canzone ho fatto cinque figli!”».

Come ha vissuto la concorrenza con BB?

«Fino alla fine, in presenza di Brigitte, Serge continuava a sbiancare. Ma io non la vivevo come una rivalità. Girammo un film insieme, Don Juan.

Regia di Roger Vadim. Bruttissimo. Un giorno Serge mi disse che lei voleva far uscire la prima versione di Je t’aime... per finanziare la causa animalista. Accettai. Sostengo ancora la sua associazione. Ci scriviamo ogni anno». […]

2. BRIGITTE BARDOT, AMICA-RIVALE DI JANE BIRKIN: «SEI ETERNA NEI NOSTRI CUORI»

Estratto dell’articolo di Stefano Montefiori per www.corriere.it

brigitte bardot e jane birkin in una donna come me.

Riprese di «Una donna come me», coproduzione italo-francese diretta da Roger Vadim, primo marito di Brigitte Bardot e suo regista in «E dio creò la donna» (1956). Sul letto, sotto le lenzuola, nude, si ritrovano le due protagoniste, Brigitte Bardot e Jane Birkin. Momento di imbarazzo, anche perché Brigitte ha amato Serge Gainsbourg prima di Jane.

Per rompere il ghiaccio, B. B. propone a Jane di cantare di nuovo, stavolta insieme e tra le risate, Je t’aime... Moi non plus, la canzone che fece conoscere al mondo la coppia Serge-Jane, ma che due anni prima Serge aveva scritto per lei, Brigitte Bardot, durante una notte nella quale B.B. gli aveva chiesto di comporre «la più bella canzone d’amore di sempre».

B. B. l’aveva cantata ma poi c’aveva ripensato, e temendo la reazione del marito Gunter Sachs aveva chiesto a Gainsbourg di non pubblicare quel brano pieno di sospiri. Serge tenne la canzone nel cassetto, ma sapeva di avere a disposizione un capolavoro. Quando si innamorò di Jane, chiese a lei di reinterpretare la stessa canzone. [...]

jane birkin e brigitte bardot in una donna come me

Ieri Brigitte Bardot ha diffuso una lettera in memoria dell’amica e della complicità che le ha unite. «Una domenica 16 luglio davvero triste! Ho un grande dispiacere, Jane se n’è andata. Quando si è così belle, così fresche, così spontanee, con una voce da bambina, non si ha il diritto di morire. Jane resta eterna nei nostri cuori. Lei è sfuggita al fango che devasta la sua seconda patria (citazione della canzone La gadou composta da Gainsbourg) e ci sussurra Je t’aime . Nous non plus , le risponde quel che resta della Francia».

