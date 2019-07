“QUANDO SI SORPASSANO CERTI LIMITI, DOVE MAGARI UN’ALTRA CI SGUAZZEREBBE, IO FACCIO FATICA” 2. ILARY BLASI PARLA DEL SUO ADDIO AL “GRANDE FRATELLO VIP” E MANDA UNA STOCCATA VELENOSA ALLE COLLEGHE (IN PRIMIS A BARBARA D'URSO): “A ME PIACE LA PARTE DIVERTENTE, MENTRE MI RIESCE PIÙ DIFFICILE QUELLA IN CUI SI PARLA DI COSE PERSONALI. DEVI ANDARE A SCAVARE A FONDO, A VOLTE ANCHE TROPPO” – “TEMPTATION ISLAND VIP? NON SONO ADATTA, SBROCCHEREI…”

Roberto Mallò per "www.davidemaggio.it"

Nella prossima stagione tv, il Grande Fratello Vip dovrà fare a meno della sua storica conduttrice. Ilary Blasi ha deciso infatti di lasciare il comando ad Alfonso Signorini per dedicarsi ad altri progetti, tra cui spicca, come vi abbiamo anticipato tempo fa, il nuovo Giochi Senza Frontiere.

Lady Totti parla per la prima volta dell’addio al reality, sottolineando di volersi concentrare su un tipo di televisione più leggera, in grado di far divertire i telespettatori, e meno mirata sulle vite personali dei suoi protagonisti: “Era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione.

Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. Ho capito come funzionava e volevo lasciare il GF Vip quando ancora per me era una figata farlo, non volevo correre il rischio di annoiarmi“

ha dichiarato a Chi. Alla base del mancato ritorno, la difficoltà nel doversi calare nelle dinamiche e vite personali dei concorrenti: “Quando conduci un reality sai che c’è un po’ di tutto. Ecco, a me piace la parte divertente, mentre mi riesce più difficile quella in cui si parla di cose personali, perché lì non è più un gioco, ma devi andare a scavare a fondo, a volte anche troppo.

E’ vero che nei reality bisogna mettersi in discussione, ma ci sono dei paletti e, quando si sorpassano certi limiti, dove magari un’altra ci sguazzerebbe, io faccio fatica perché a me piace di più ridere“.

Dopo l’addio a Le Iene, avvenuto lo scorso anno proprio per questa sua voglia di cambiare le carte in tavola, arriva dunque quello al GF Vip. Nel futuro televisivo della Blasi ci sarà, come detto, la nuova edizione di Giochi Senza Frontiere: “Era un altro sogno che avevo: quando ero piccola, d’estate, tutta la mia famiglia si trovava a vedere Giochi Senza Frontiere e sono felice di portare in tv la versione 2.0“.

Infine, parla anche di Temptation Island Vip, la cui conduzione non è ancora definita. Una cosa è certa ed è che non sarà lei a farlo: “Premesso che non lo farò io, è un programma che mi piace molto seguire, e credo che anche il conduttore abbia più un ruolo da osservatore, non può cambiare il corso degli eventi proprio perché non ha questo compito. Ma poi non so se sarei adatta, di fronte a certi soggetti sbroccherei sicuramente“.

