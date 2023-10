“A QUANTO AMMONTA IL CACHET CONCESSO DALLA RAI A FABRIZIO CORONA?” – IL DEPUTATO DEI VERDI, ANGELO BONELLI, PRESENTA UN’INTERROGAZIONE IN VIGILANZA PER LE OSPITATE DI “FURBIZIO” DOPO LE RIVELAZIONI SUL CALCIOSCOMMESSE. L’ULTIMA, SARÀ DOMANI DALLA DE GIROLAMO. I CONSIGLIERI DEL CDA BRIA (PD) E DI MAJO (M5S) CHIEDONO CHIARIMENTI – CANDELA: “PER LE TRE OSPITATE SI PARLA DI UN COMPENSO TRA I 30/35MILA EURO, MA LA CIFRA POTREBBE ESSERE PIÙ ALTA”

Corona dilaga in Rai, ospite a pagamento anche dalla De Girolamo. È rivolta nel cda

Estratto dell’articolo di Giovanna Vitale per www.repubblica.it

Può un personaggio controverso come Fabrizio Corona diventare il principale maître à penser della Rai? È normale che un pregiudicato appena uscito dal carcere, ancorché motore delle rivelazioni sull’ultimo bubbone del calcio nazionale, venga pagato decine di migliaia di euro di soldi pubblici per riempire di provocazioni, parolacce e considerazioni spesso dubbie alcuni dei programmi più seguiti della Tv di Stato?

Eppure è quello che sta accadendo: per i vertici di Viale Mazzini l’ex agente dei paparazzi è diventato l’asso da calare per frenare il crollo degli ascolti.

Una scelta che non va giù alla consigliera d’amministrazione in quota Pd Francesca Bria, pronta a chiedere chiarimenti all’ad Roberto Sergio e al dg Giampaolo Rossi. Come pure intende fare il consigliere di rito grillino Alessandro Di Majo, che avrebbe anche intenzione di coinvolgere la commissione di Vigilanza.

Dove in settimana il deputato Angelo Bonelli depositerà una interrogazione urgente per sapere, primo: “Se è in linea con il contratto di servizio offrire la ribalta a una persona condannata in via definitiva dalla Cassazione e prevedere un compenso per la sua presenza”.

Secondo: “A quanto ammonta il cachet concesso a Fabrizio Corona, il quale in questi giorni, sul canale Telegram di scommesse calcistiche da lui gestito, ha reso noti i nomi di giocatori che avrebbero partecipato a una serie di puntate illegali mentre la Procura di Torino stava indagando”. E dunque, conclude il leader dei Verdi: “La Rai ritiene che questo sia un modello da proporre?”.

[...] Fatto sta che dopo ‘Belve’ su Rai2 (il 26 settembre) e ‘Domenica In’ sulla rete ammiraglia (il 1° ottobre), domani sera l’ex agente dei paparazzi sarà ospite di Nunzia De Girolamo su Rai3 per tentare di risollevare l’audience di ‘Avanti Popolo’, che al debutto è arrivato ultimo fra i talk di informazione: 3,6% di share […]. Invito che fa salire a tre le apparizioni di Corona sulla televisione pubblica in meno di un mese, tutte remunerate piuttosto lautamente.

Dodicimila euro incassati per farsi intervistare da Mara Venier, altrettanti per confessarsi da Francesca Fagnani, mentre martedì sera dovrebbe prendere “un po’ meno”, assicura l’ufficio stampa Rai, tra gli 8 e i 10mila euro: “In compenso, però, darà delle notizie in esclusiva”.

[...] al settimo piano di Viale Mazzini [...] per precauzione hanno già ingaggiato uno stuolo di avvocati e inaugurato un filo diretto con la Figc. Segno che anche loro qualche preoccupazione ce l’hanno. “Ma proprio per questo devono venire in cda a spiegare perché si è deciso di invitare e retribuire un pregiudicato. Chiarendo quali sono i criteri utilizzati dal servizio pubblico per selezionare gli ospiti”, insiste la consigliera Bria. "Con Fuortes si era pensato di varare delle linee guida, i nuovi vertici che intenzioni hanno?”. Anche perché se Corona dirà il falso o inquinerà le indagini, il rischio è che alla fine tocchi alla Rai pagarne il prezz

