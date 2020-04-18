https://www.iene.mediaset.it/2020/news/multato-sesso-minacce-morte-agenti_758613.shtml
“QUANTO GLI E’ COSTATO IL RAPPORTO SESSUALE? 533 EURO DI MULTA. NEANCHE UNA ESCORT” - IL 46ENNE DI TORINO CHE LA MATTINA DI PASQUA È STATO MULTATO PER AVER FATTO SESSO PARLA ALLE 'IENE': "RICEVO MINACCE DI MORTE. DENUNCIO I TRE AGENTI” - IL VIDEO DELLA MULTA CON I SUOI DATI PERSONALI È DIVENTATO VIRALE E ORA RICEVE ANCHE MINACCE DI MORTE…
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NON TUTTE LE QUARANTENE SONO UGUALI. SENTITE ‘LAMBERTOW’ DINI: “SONO BLOCCATO IN COSTA RICA, NON RIESCO A TORNARE IN ITALIA”. L’EX PREMIER ERA IN VACANZA QUANDO È SCOPPIATA L’EMERGENZA: “SONO STATO FORTUNATO A TROVARMI QUI, I CONTAGI SONO POCHISSIMI E IL PAESE NON E’ CHIUSO”. “CONTE? NON HA ALTERNATIVE. IN QUESTO MOMENTO HA UNA OPPOSIZIONE DAVVERO IRRESPONSABILE”
“IN ITALIA SEI MILIONI DI CONTAGIATI” - I VERI NUMERI DELLA PANDEMIA CHE HA TRAVOLTO IL NOSTRO PAESE – L’ISPI: “COME MINIMO I CONTAGIATI SONO IL 5% ED È POSSIBILE CHE SIANO IL 10% DELLA POPOLAZIONE” - NON È UN NUMERO CHE CI METTE AL RIPARO DA ALTRI FOCOLAI ED È MOLTO LONTANO DALL' IMMUNITÀ DI GREGGE…
FERRARI, VETTEL BATTE CASSA - “HO SEMPRE FIRMATO PER 3 ANNI, SONO ESPERTO, NON VECCHIO" – "IL TAGLIO DELLO STIPENDIO? NON NE PARLEREI IN PUBBLICO" - IL COMPENSO POTREBBE SCENDERE DA 40 A UNA VENTINA DI MILIONI. E NON È DA ESCLUDERE CHE IL TAGLIO COMINCI SUBITO, SULL'ESEMPIO DEL CDA DEL GRUPPO FCA (IN CUI SIEDE ANCHE L' AD DI FERRARI LOUIS CAMILLERI)…
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
MA INSOMMA, QUANTE PERSONE SONO MORTE DI CORONAVIRUS? L'ISTAT DIFFONDE I NUMERI DEI DECESSI IN ITALIA TRA IL 1 MARZO E IL 4 APRILE, CONFRONTATI CON IL PERIODO 2015/19. ALL'INIZIO SEMBRA CHE CI SIA IL 20% DI MORTI IN PIÙ. IN REALTÀ I DATI SONO SOLO DEI 1.689 COMUNI IN CUI I MORTI SONO (ALMENO) IL 20% IN PIÙ. QUINDI IL DATO NON È RAPPRESENTATIVO DI TUTTA L'ITALIA. QUELLO CHE È CERTO È CHE IN CERTI POSTI, TIPO BERGAMO, LA MORTALITÀ È QUINTUPLICATA