“NELLA QUARTA STAGIONE LE COSE NON ANDRANNO BENE” – NON HA FATTO IN TEMPO AD USCIRE LA TERZA PARTE DE “LA CASA DI CARTA” CHE GIÀ ARRIVANO DETTAGLI DELLA PROSSIMA. ITZIAR ITUÑO, CHE INTERPRETA L’ISPETTORE RAQUEL MURILLO/LISBONA: “I PROTAGONISTI AVRANNO UN GRANDE NEMICO DENTRO LA BANCA E NON SARÀ…” (SPOILER) – VIDEO

La Lisbona de "La Casa di Carta" rivela dettagli sulla quarta stagione: "Le cose non andranno bene"

"La Casa di Carta" ha fatto il suo ritorno su Netflix con la terza stagione. Mentre la banda di ladri ideata da Alex Pina macina nuovi record, si parla già di nuovi episodi per la felicità dei fan. Ospite del Social World Film Festival, Itziar Ituño, l’ispettrice Raquel Murillo e ora Lisbona, ha svelato che le riprese sono in corso, fornendo qualche anticipazione in un'intervista a Fanpage: "Le cose nella prossima stagione non andranno bene".

L'attrice basca è ospite nelle giornate del cinema al festival di Vico Equense (Na) dove ha scoperto alcune carte della quarta stagione della serie spagnola. Al giornale on-line ha raccontato: "Non so cosa succederà nella quarta stagione. Noi attori non lo sappiamo ancora. So solo che ci saranno molti momenti drammatici all'interno della banda. I protagonisti avranno un grande nemico dentro la banca e non sarà facile".

Dalle sue parole arriva la conferma dello status in fieri dei nuovi episodi, che però non hanno ancora nessuna data ufficiale di uscita sulla piattaforma streaming: "Proprio in questo momento stiamo registrando la quarta stagione. In realtà non ci siamo mai fermati: abbiamo girato la terza e siamo andati avanti con la quarta, tutto di seguito. Si tratta di 16 episodi. Nella terza stagione ne sono stati inseriti 8 ma noi continuiamo a girare fino al sedicesimo. Credo che al momento siamo arrivati al numero 14 o 15".

A proposito della terza stagione, già pubblicata dal 14 luglio, Itziar Ituño si è detta felice dell'evoluzione del suo personaggio: "Ora che Raquel ha deciso per se stessa di diventare Lisbona ed entrare nella banda, il personaggio mi entusiasma. Mi sembra più divertente che essere una poliziotta".

