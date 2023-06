“QUEL POVERINO DI FAZIO LO HANNO COSTRETTO A GUADAGNARE 10 MILIONI SU ‘NOVE’” – PIO E AMEDEO PRENDONO PER IL CULO FABIOLO, DURANTE LO SHOW DI GIGI D’ALESSIO, SU RAI1, POI SE LA PRENDONO CON AMADEUS E LUCIA ANNUNZIATA: “HAI SENTITO DI AMADEUS A SANREMO? CE LO PRENDIAMO NOI IL FESTIVAL. LEI SE NE È ANDATA, PUOI PRENDERTI IL SUO POSTO…”

Hanno scelto il palco di Rai 1 per deridere Fabio Fazio. In fondo, c’era da aspettarselo perché stiamo parlando di Pio e Amedeo, due in grado di suscitare un certo imbarazzo a chiunque e dovunque. […] Stavolta gli irriverenti comici pugliesi, alfieri del politicamente scorretto […] sono gli ospiti d’eccezione della concorrenza, Gigi-Uno come te. E Gigi D’Alessio, padrone di casa del one man show di Rai 1, fatica a contenerne l’irruenza.

Si parte con Amadeus, che nonostante le smentite a raffica è sempre dato “in uscita” da viale Mazzini. «Gigi, ti sei accasato qui in Rai ormai esordiscono appena messo piede sul palco -. Hai sentito di Amadeus a Sanremo? Ce lo prendiamo noi il Festival».

Di sicuro non se lo prenderà Fazio, “auto-esiliatosi”. «Quel poverino pungono Pio e Amedeo - lo hanno costretto ad andare a guadagnare 10 milioni su Nove, poverino, non si fa». Severi, perfidi, ma giusti.

Come quando azzardano una battuta anche su Lucia Annunziata: «Pure lei se ne è andata, puoi prenderti il suo posto», è la proposta indecente a D’Alessio. E […] in Rai qualcuno avrà riso di gusto. […]

