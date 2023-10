“QUELLI DI HAMAS UCCIDONO ANCHE I BAMBINI COME FACEVANO I NAZISTI MA LA VENDETTA NON SERVE A NIENTE” - LA SCRITTRICE EDITH BRUCK DEPORTATA A 13 ANNI, PASSATA DA AUSCHWITZ E DA DACHAU: “QUESTA E’ BARBARIE. IO LO SO COS’E’. NEI CAMPI DI STERMINIO HO VISTO I SOLDATI GIOCARE A CALCIO CON LA TESTA DI UN BAMBINO.SEMBRA ASSURDO MA OGGI COME AI TEMPI DI HITLER SI CONTINUA AD AMMAZZARE, MAGARI RIDENDO, IN NOME DI DIO”

Brunella Giovara per La Repubblica - Estratti

edith bruck foto di bacco (1)

Questa è la barbarie, «e io l’ho già vista». La voce di Edith Bruck si incrina, e arriva quasi al pianto, quasi. Eppure, è una donna forte, che ha attraversato la Shoah ed è incredibilmente sopravvissuta, ne è testimone e lo sarà «fino alla morte», con i libri che ha scritto, il racconto della sua vita fatta nelle scuole.

Deportata a 13 anni, passata da Auschwitz e da Dachau. Una bambina, che oggi ha 92 anni. Cosa capisce un bambino, dell’orrore? Lei lo sa.

«Non capisce niente. È perso, ha gli occhi persi. Se ha la madre vicino urlerà “mamma!”. Se non ce l’ha, resterà muto».

strage kibbutz di kfar aza 2

L’assalto ai kibbutz, e questi bambini uccisi. I dettagli sono orrendi, ad alcuni hanno tagliato la testa. Possiamo definirlo un pogrom?

«Lo è. Io so cos’è un pogrom, ci sono finita dentro con la mia famiglia. E quando siamo arrivati al ghetto, ricordo di aver visto lì il primo nazista della mia vita, perché chi ci aveva rastrellato erano i fascisti ungheresi, i nostri concittadini…

E quel soldato della Wermacht — che era enorme come un Moloch — aveva una fibbia lucida, all’altezza dei miei occhi. “Gott mit uns”, c’era scritto. “Dio è con noi…”. E anche questi, hanno ucciso urlando “Allah Akbar”. Hanno ucciso ridendo, in nome di Dio. E quante volte succede, che si uccida in nome di un dio, milioni di persone muoiono così, purtroppo. Mia madre, che era un’ebrea credente e parlava con Dio tutti i giorni, ricordo che si stupiva, ”come è possibile che facciano questo nel nome di Dio?”. Ma è successo, e succede ancora».

edith bruck foto di bacco (2)

Lei ricorda altri bambini nei campi di sterminio?

«No, perché quelli che avevano meno di 13 anni venivano subito mandati al crematorio. Io mi sono salvata perché pur essendo stata sbattuta nella fila di sinistra con mia madre, destinate alla morte, ero poi finita a destra. Un soldato tedesco mi aveva sussurrato di nascosto “vai di là…”. Era stata la “prima luce”, la prima occasione di salvezza che mi è capitata. E ho visto molte cose orribili, purtroppo.

Ho visto i soldati giocare a calcio con la testa di un bambino. Eravamo in uno dei sottocampi di Dachau. Non posso dimenticarlo. Non lo dimenticherò mai, e non devo dimenticarlo. E ad Auschwitz, quando ci hanno mandato alla disinfestazione dai pidocchi, ho visto per terra centinaia di bambini congelati, buttati lì. Centinaia di pacchettini, che poi scongelavano per fare i loro esperimenti».

strage kibbutz di kfar aza

(...)

Sopravvivendo a esperienze simili, ci dica come si vive, dopo.

«Ah, sei segnato per tutta la vita. È un vissuto che non guarisce mai, perché non si guarisce da quelle esperienze. Il pogrom… pensi a quei duecento giovani che stavano ballando in quella festa, e sono stati uccisi sul posto, o rapiti. Se non è nazismo, cos’è?»

Ha paura?

edith bruck 5

«Sì. In tutta Europa sta tornando una nebbia fitta, di razzismo, odio, discriminazione. E ora, Israele. Gli ebrei hanno sofferto già troppo, e sono pochi. Israele ha diritto di esistere, e tutto questo che sta succedendo là è molto, molto grave. Il mondo è impazzito, come dice il Papa. E i bambini… Tutti dicono che i bambini sono innocenti, e intoccabili, ma questo che stiamo vedendo è il massimo della crudeltà».

Ma esiste un massimo della crudeltà?

«Una volta le guerre erano diverse. Erano uno scontro di eserciti, ma oggi ci sono orrori sempre nuovi, i massacri, gli stupri dei bambini davanti alle madri, come è successo in Ucraina. Le donne violentate…».

Lei ha parenti in Israele?

strage kibbutz di kfar aza 33

«Nipoti e pronipoti. Uno è disperso, non sappiamo dove sia. Ma a me dispiace per tutti, non solo per lui. So cosa vuol dire la sofferenza di tutti, non conosco solo la mia. E non gioisco certo per la morte di un palestinese. Sono tornata dai campi senza odio, senza desiderio di vendetta.

Dopo la liberazione, ho anche ceduto del cibo a dei prigionieri tedeschi, al di là della rete. Eravamo in un campo di transito, e loro erano i prigionieri. Avevano le pentole vuote, gli ho dato quel poco che avevo. La vendetta non serve a niente».

massacro kibbutz di kfar aza massacro hamas kibbutz di kfar aza massacro 55 kibbutz di kfar aza massacro 45 kibbutz di kfar aza massacro 46 edith bruck foto di bacco (5)