MASSI', ANCHE ALL'ALDISSIMO CAPITA DI FARLA FUORI DAL VASO - GRASSO DISTRUGGE RANUCCI, REO DI NON FARE L'OPINIONISMO "VUOTO A PERDERE" DEI FAZIO E GRAMELLINI: ''REPORT RICORDA MOLTO METODI BASATI SUL “DILEGGIO ALL’OLIO DI RICINO” (COPY GIULIANO FERRARA). SE A LAB REPORT INSEGNANO QUESTI METODI, NON SI PARLI DI SERVIZIO PUBBLICO" – "LA TANTO STROMBAZZATA INCHIESTA CI CONFERMA CHE SANGIULIANO ERA UN PASTICCIONE INADEGUATO AL RUOLO, CHE GIULI HA UN PASSATO GIOVANILE IN FORMAZIONI DI ESTREMA DESTRA (FA RABBRIVIDIRE MA SI SAPEVA), E CHE CI SONO SCONTRI IN FDI”

SIGFRIDO RANUCCI A UN GIORNO DA PECORA

1. «REPORT» E QUEI SERVIZI SPAZZATURA SPACCIATI PER GIORNALISMO

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Ma è giornalismo del servizio pubblico mandare in onda una conversazione tra una moglie furibonda perché tradita e un marito che pavidamente accampa scuse? È uno scoop o solo una mascalzonata? Che cosa c’entra quel dialogo con l’informazione, con presunte irregolarità pubbliche? Doverosa premessa.

Sto parlando di «Report» e di una vergognosa inchiesta di Luca Bertazzoni, non nuovo a questi «servizi». Sto parlando di un ex ministro che non avrebbe dovuto fare il ministro e di una sua ex collaboratrice; di un ex ministro che, complice il direttore del Tg1, ha scritto una delle più brutte pagine di quella testata; di un ex ministro che si dice affranto, voglioso di scomparire e di fare il dipendente anonimo della Rai, chiuso in un archivio, e poi (in tanta afflizione d’animo) ti scodella subito un libro su Trump e va in giro a presentarlo. Per non parlare di lei, della signora dal discusso rapporto col ministero della Cultura. Fine della premessa.

Non è la prima volta che «Report» di Sigfrido Ranucci (descritto molto vicino ai 5stelle) s’incanaglisce con questi audio rubati («audio esclusivi venuti in possesso di Report!»), con queste interviste con la telecamera nascosta, con questi fastidiosi pedinamenti stradali, con questa spazzatura spacciata per giornalismo d’inchiesta (Rai3).

Se mai «Report» azzeccasse qualche volta un servizio, verrebbe comunque macchiato per sempre da queste cialtronate. Il ministro si è dimesso, nessuno nega che abbia commesso delle leggerezze, ma non si capisce dove siano tutte queste informazioni sensibili che mettono in pericolo il G7 della Cultura.

Che scopo ha questa inchiesta? Mettere alla berlina un funzionario del ministero, Francesco Gilioli, che è stato sostituito per avere eseguito gli ordini del ministro? Inseguire per strada Clemente Contestabile, consigliere diplomatico del ministero, solo per infastidirlo? Soprattutto, ma a chi interessa ancora questa storia? Del caso se ne sta occupando la magistratura, questo finto giornalismo d’assalto (togliamo pure giornalismo) non aggiunge nulla di nuovo, se non discredito sul servizio pubblico.

2. TV: AUDIO TRA SANGIULIANO E LA MOGLIE SPARISCE DA SITO 'REPORT', RICEVUTE DIFFIDE

(Adnkronos) - Il sito di 'Report' pubblica oggi il servizio sull'affaire Sangiuliano-Boccia ma sostituisce l'audio originale della conversazione tra l'ex ministro della Cultura e la moglie Federica Corsini con una sintesi dei contenuti rispetto a quello, integrale, mandato in onda nella puntata di ieri, sul quale si era sollevata più di una polemica. Il motivo, a quanto risulta all'Adnkronos, sarebbe "un'autotutela" da parte della trasmissione dovuta al fatto che dopo la messa in onda sono state presentate diffide sull'audio stesso.

3. MIC: CAOS SU AUDIO TRA SANGIULIANO E LA MOGLIE, GIORNALISTA REPORT ASCOLTATO DA CARABINIERI

(Adnkronos) - Diventa sempre più un giallo l'ultimo servizio di Report sul caso Boccia- Sangiuliano, dopo che la trasmissione di Raitre domenica ha mandato in onda l'audio originale della conversazione tra l'ex ministro della Cultura e la moglie Federica Corsini, registrato dal telefonino dell'imprenditrice campana.

Nella giornata di oggi, sono circolate indiscrezioni sull'acquisizione della puntata sotto i riflettori da parte della procura di Roma, indiscrezioni che però non hanno trovato riscontro a Piazzale Clodio. A quanto apprende l'Adnkronos, invece, sarebbe stato ascoltato in via informale dai Carabinieri di via in Selci l'autore del servizio, Luca Bertazzoni, a cui sarebbe stata anche preannunciata l'acquisizione di alcuni file.

A contestare la pubblicazione dell'audio tra gli altri il sindacato Unirai, che ha espresso "solidarietà" e offerto "supporto legale" alla "collega del Tg2 Federica Corsini", e l'associazione Giornaliste italiane, che ha chiesto alla Rai di spiegare "quale sia l'interesse giornalistico" e dove sia "l'interesse pubblico" nel "diffondere una telefonata privata di un marito che confessa un tradimento", parlando di "messa alla gogna" per l'incolpevole moglie di Sangiuliano. In serata sono intervenuti anche i componenti di Fdi in Commissione Vigilanza Rai, denunciando quello che definiscono un vero e proprio "killeraggio mediatico". Sta di fatto, comunque, che sul sito di 'Report' oggi il servizio è stato pubblicato non con l'audio originale ma con una sintesi narrata dei contenuti della telefonata.

