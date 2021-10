“QUESTA È UNA DEMOCRAZIA MALATA” – MASSIMO FINI SULLA RIVOLTA ANTI GREEN PASS, GLI SCONTRI DI SABATO SCORSO A ROMA E I VENTI DI AUTUNNO CALDO: "I PARTITI DEVONO RAGIONARE SUL 48% DI ASTENSIONE. NON POSSO PENSARE CHE SIANO TUTTI DEGLI EVERSIVI. SONO CONTRARIO ALLO SCIOGLIMENTO DI FORZA NUOVA MA QUELLI CHE HANNO ASSALTATO LA CGIL O LA POLIZIA DEVONO ANDARE IN PRIGIONE" – L’ATTACCO ALLA STAMPA: "HA CREATO UN CLIMA DI TERRORE" – E SULL’OBBLIGO DI VACCINO… - VIDEO

Da radioradio.it

scontri roma

L’autunno caldo sembra essere arrivato, ma a una certa corrente politico-mediatica non fa di certo piacere. Cittadini, lavoratori, persone di ogni fascia sociale scendono in piazza contro imposizioni e restrizioni del Governo Draghi, Green Pass in primis. Le proteste che vanno avanti da questa estate fanno sempre più rumore, anche se il grido di rabbia del popolo resta inascoltato a causa di un ristretto gruppo di estremisti infiltrati tra i manifestanti.

Quello di sabato scorso partito da Piazza del Popolo a Roma è stato solo l’ultimo atto di una rivolta di migliaia di persone diventata presto una rappresaglia di altra natura. Il risultato, ancora una volta, è stato riaccendere l’allarme eterno di un ritorno del fascismo. Tra chi ritiene sbagliato ridurre a ciò la portata delle recenti sommosse c’è anche il giornalista Massimo Fini, che ne ha parlato ai microfoni di Francesco Vergovich a Un Giorno Speciale. Queste le sue parole.

“Questa è una democrazia malata”

MASSIMO FINI

“Ogni idea in democrazia ha diritto di esistere a meno che non si faccia valere con la violenza. Sarebbe riduttivo pensare che non ci sia un malcontento e una diffidenza nei confronti della democrazia. Lo dice il 48% di astensione. Non posso pensare che siano tutti degli eversivi. I partiti dovrebbero ragionare sul dato dell’astensione e sulla diffidenza di molti sul sistema democratico-partitocratico. Questo sistema è malato, una partitocrazia. Si sbaglierebbe se si dicesse che è solo un fenomeno fascista, ma è qualcosa di più diffuso. Molti cittadini non si sentono più rappresentanti.

Sono contrario allo scioglimento di Forza Nuova, ogni idea deve poter esistere purché non si faccia valere con la violenza. Quelli che hanno assaltato la CGIL o la Polizia devono andare in prigione. La stampa racconta malissimo. Il dato più impressionante era l’astensione, hanno perso tutti“.

“È stato creato un clima di terrore”

massimo fini

“Per quanto riguarda l’epidemia hanno fatto un terrorismo costante e continuo. Se ogni giorni ti parlano dell’epidemia e dei morti, hai una reazione di rigetto. È stato creato un clima di terrore. La stampa ha assecondato il peggiore allarmismo. Sull’Afghanistan hanno detto solo balle per esempio. C’è una miopia della classe politica e della stampa che spesso è a servizio della prima invece di svolgere una funzione di critica. L’uso sistematico del termine fascismo è controproducente. Se tu ogni giorno ne parli ha un effetto contrapposto, sono strumentalizzazioni“.

ROMA SCONTRI MANIFESTAZIONE NO VAX

“Il cittadino si irrita di fronte a ciò che è subdolo”

“Puoi fare una legge per l’obbligo del vaccino, ma non puoi non proibire formalmente la scelta opposta e poi renderlo obbligatorio, questo irrita moltissimo. Dovevano avere il coraggio di dire che il vaccino era obbligatorio per legge. Il cittadino si irrita di fronte a ciò che è subdolo, a ciò che è fatto in modo subdolo. Il farlo in forma obliqua lo rende iniquo“.

ROMA SCONTRI NO VAX CON POLIZIA ROMA SCONTRI ASSALTO ALLA SEDE CGIL ROMA SCONTRI MANIFESTAZIONE NO VAX ROMA SCONTRI NO VAX CON POLIZIA