“QUESTA NON È STORIA, QUESTA È IDEOLOGIA” - A MILANO LO SPETTACOLO SULLA SHOAH VIENE INTERROTTO DA UN PROFESSORE NEGAZIONISTA – “VOI NON DITE LA VERITÀ, DITE SOLO QUELLO CHE VI FA COMODO, VOI STATE GONFIANDO COMPLETAMENTE I NUMERI DEI MORTI DELLA SHOAH” – LA REPLICA DAL PALCO DELL’ATTRICE. LA SCUOLA SI È DISSOCIATA PUBBLICAMENTE DALL'INSEGNANTE E... - VIDEO

HERR DOKTOR DOCENTE NEGAZIONISTA INTERROMPE SPETTACOLO MILANO 3

Un insegnante di diritto dell’Itis Curie-Sraffa di Milano, Pietro Marinelli, che aveva accompagnato alcune classi dell’istituto allo Spazio Teatro 89 per assistere allo spettacolo «Herr Doktor», di Equivochi Compagnia Teatrale, incentrato sulla figura di Goebbels, ha interrotto lo spettacolo urlando frasi negazioniste.

Quando l'attrice Beatrice Marzorati ha iniziato ad elencare dal palco il numero dei morti della Shoah, il docente si è alzato in piedi e dalla platea ha urlato frasi come «questa è la vostra verità, voi non dite la verità, dite solo quello che vi fa comodo, voi state gonfiando completamente i numeri». Per poi rincarare la dose: «Questa non è storia, questa è ideologia». L'attrice ha replicato: «Mi dispiace, questa è storia». La scuola si è dissociata pubblicamente dalla provocazione dell'insegnante.

