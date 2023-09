DAGOREPORT - IL VISPO PADRE SPADARO, CHE DAL 2011 AL 2023 HA DIRETTO LA RIVISTA ‘’LA CIVILTÀ CATTOLICA’’, E DAL 1° GENNAIO 2024 SARA’ RELEGATO A SOTTO-SEGRETARIO DEL DICASTERO PER LA CULTURA E L'EDUCAZIONE, HA SUPPLICATO BERGOGLIO DI DARGLI UN INCARICO A ROMA PER NON DOVER TRASLOCARE IN QUALCHE POSTO SPERDUTO - E’ RIUSCITO A RACCATTARE UN POSTO IN VATICANO SOLO PERCHÉ MINACCIAVA DI LASCIARE LA COMPAGNIA E DI RESTARE A ROMA A FARE IL GIORNALISTA - MA IL RUOLO DI SOTTOSEGRETARIO VALE MENO DI ZERO: È UN PASSACARTE…