“QUESTE SCATOLE NERE SONO LA MIA ASSICURAZIONE SULLA VITA” - LA TESTIMONIANZA BOMBA DI CORINNA ZU SAYN-WITTGENSTEIN, L’AMANTE DI JUAN CARLOS, NELLA DOCU-SERIE CHE RIPERCORRE IL TONFO DELL’EX RE DI SPAGNA: QUATTRO PUNTATE INCENTRATE SUL LATO OSCURO E LA DOPPIA VITA DEL SOVRANO, COSTRETTO AD ABDICARE IN FAVORE DEL FIGLIO DOPO ESSERE STATO TRAVOLTO DAGLI SCANDALI – CHRISTIAN BEETZ, IL PRODUTTORE TEDESCO: “DURANTE LE RIPRESE ERAVAMO SORVEGLIATI E ABBIAMO RICEVUTO UNA TELEFONATA IN CUI…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Paola Casella per il “Corriere della Sera – la Lettura”

juan carlos: la caduta di un re 5

«Juan Carlos: la caduta di un re è una grande storia, a metà fra Shakespeare e House of Cards , dove tutti hanno secondi fini e una doppia vita». A parlare è Christian Beetz, il produttore tedesco che ha realizzato la docu-serie in onda su Sky Documentaries e in streaming su Now dal 21 maggio, insieme ai registi Anne von Petersdorff e Georg Tschurtschenthaler. La serie, in quattro puntate, racconta l’ex re di Spagna che ha abdicato in favore del figlio Felipe sull’onda delle polemiche sul suo operato.

juan carlos: la caduta di un re 3

«Il re che incarnava la democrazia in Spagna e il potenziale del Paese dopo la dittatura di Franco», narra la docu-serie, si è ritrovato invischiato in «relazioni tossiche, avidità, abusi di potere». Le puntate iniziano dal safari in cui Juan Carlos fu fotografato insieme ad un elefante ucciso («pur essendo presidente del Wwf», come ricorda von Petersdorff) e diventò pubblico il suo rapporto con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, da tempo ritenuta la sua amante, la quale nella serie fornisce una delle testimonianze più compromettenti. Fra gli altri intervistati ci sono giornalisti del «New York Times», «El País» ed «El Mundo», l’ex primo ministro José Maria Aznar, l’ex presidente di banca Mario Conde, l’ex agente dell’Fbi Bill McMurry e l’ex collaboratore dei servizi segreti spagnoli José Manuel Villarejo.

«La nostra casa di produzione è specializzata in giornalismo investigativo, non in gossip di corte. Ma facendo ricerca è emerso che Juan Carlos è […] anche una figura pubblica con un lato oscuro […] Attraverso di lui abbiamo cercato di raccontare un sistema che coinvolge politica, finanza e mezzi di comunicazione».

juan carlos: la caduta di un re 1

«Per questo finora è stato impossibile trovare un partner produttivo spagnolo», continua Beetz, «nonostante io organizzi coproduzioni internazionali da vent’anni e abbia molte conoscenze in Spagna. Tutti mi rispondevano: “Sarò curioso di vedere la vostra docu-serie, ma non posso entrarci”».

[…]

«Ero davvero ingenuo riguardo alla possibilità che potessimo non venire sorvegliati», confessa Beetz. «Ma il giorno che siamo arrivati a Madrid per registrare le prime interviste mi è arrivata una telefonata: “Vi stiamo ascoltando, state attenti alle domande che fate”». La stessa Corinna zu Sayn-Wittgenstein nella docu-serie mostra le scatole nere in cui ha custodito il carteggio fra lei e Juan Carlos come «assicurazione sulla vita».

juan carlos corinna zu sayn wittgenstein 6

E a fine puntate appare un disclaimer che sottolinea: «Le opinioni degli intervistati rappresentano unicamente il loro punto di vista e non quello di Sky o degli autori».

Paura delle cause? «Stiamo già ricevendo lettere di avvocati, la casa reale ha chiesto di visionare la serie…», dice Beetz.

juan carlos corinna zu sayn wittgenstein 5

[…]

Corinna zu Sayn-Wittgenstein? «[…] Molti attribuiscono solo a lei la disfatta di Juan Carlos, che sarebbe arrivata comunque: era questione di tempo». […] «Stiamo producendo una docu-serie in tre parti sul giovane Silvio Berlusconi, intervistando i suoi detrattori ma anche alcuni dei suoi più cari amici, che lo difendono a spada tratta».

juan carlos corinna zu sayn wittgenstein 4 juan carlos corinna zu sayn wittgenstein 3 juan carlos la caduta di un re corinna zu sayn wittgenstein 1 juan carlos corinna zu sayn wittgenstein 1 juan carlos corinna zu sayn wittgenstein 2 juan carlos: la caduta di un re 2

juan carlos: la caduta di un re 4 juan carlos: la caduta di un re 6 corinna zu sayn wittgenstein 2