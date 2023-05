“QUESTI 'GASTRO-FIGHETTI' HANNO STANCATO!” – ANTONELLA CLERICI DIFENDE BENEDETTA ROSSI, LA FOODBLOGGER ATTACCATA SUI SOCIAL PERCHÉ USA INGREDIENTI ECONOMICI, E METTE SULLA GRATICOLA I LEONI DA TASTIERA: “LA CUCINA NON DEVE ESSERE SNOB MA POP” – CLERICI, DURANTE “È SEMPRE MEZZOGIORNO” HA RIVELATO CHE, QUANDO PRESENTÒ SANREMO NEL 2010, UN CANTANTE (CHI? FUORI IL NOME!) DISSE: “IO NON CI VADO PERCHÉ LA CLERICI SA TROPPO DI SUGO”. LA RISPOSTA DELLA CONDUTTRICE: “IL SUGO È STATO IL MIO SUCCESSO…” - VIDEO!

Lo sfogo social della food blogger Benedetta Rossi continua a fare discutere. La popolare creatrice del blog Fatto in casa da Benedetta, che in dodici anni di attività ha sfornato migliaia di ricette di cucina casalinga diventate virali, ha denunciato di essere stata attaccata e insultata - insieme alla sua community e ai suoi follower - per lo scarso spessore delle sue creazioni culinarie.

"Deridono e offendono me e i miei fan perché utilizzo tonno in scatola, vanillina e prodotti della spesa di tutti i giorni per cucinare", si è sfogata Benedetta Rossi pubblicando su Instagram un lungo video e parlando delle critiche ricevute per la sua cucina definita di serie B. […]

Dalla parte di Benedetta Rossi si è schierata anche Antonella Clerici che su Instagram le ha dedicato una storia: "Sempre dalla parte di Benedetta, meglio pop che snob".

La conduttrice ha voluto trattare l'argomento nel corso del suo programma È sempre mezzogiorno su Rai Uno e all'inizio dell'ultima puntata si è rivolta proprio alla food blogger marchigiana. "Mi ha colpito la notizia che riguarda la nostra amica Benedetta, che ha subito un attacco di hater che la descrivono come una non cuoca, che cucina le cose semplici per il popolo e per le casalinghe. Che è la sua forza", ha detto Antonella Clerici in diretta, rivolgendosi poi a chi ha criticato la Rossi:

"Questi gastrofighetti hanno stancato. Non se ne può più perché la cucina non deve essere snob ma pop". La food blogger è stata spesso ospite delle trasmissioni culinarie di Antonella Clerici. L'ultima apparizione televisiva in ordine di tempo risale allo scorso novembre, quando Benedetta è stata protagonista proprio a È sempre mezzogiorno e il legame con la conduttrice è forte. Per questo quest'ultima ha voluto spezzare una lancia in suo favore.

La Clerici ha poi ricordato un episodio accadutole nel 2010, quando le venne affidata la conduzione del festival di Sanremo: "C'è stato un cantante, di cui io non dirò mai il nome, che disse 'io non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo'. Bene il sugo è stato il mio successo quindi grazie al pop e a voi. […]".

