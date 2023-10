? La violenza del giorno su una donna#Italia. Il giornalista Andrea #Giambruno è stato ripreso durante un fuori onda mentre importuna alcune colleghe. "Ma tu sei fidanzata? Perché non ti ho conosciuto prima?", dice a una sua collega mentre si tocca il pacco. 1/2 pic.twitter.com/S6BdWfBWMe — Stefano Pagliarini (@PagliariniSte) October 20, 2023

tweet su giorgia meloni e andrea giambruno 6

Selvaggia Lucarelli

@stanzaselvaggia

“Separazioni” tradizionali.

Stacce

@stacce2021

Dio patria e fuorionda

Stacce

@stacce2021

Mo er problema è che er prossimo compagno se lo ritrovato ministro #giorgialasciacose

Maurizio Mannoni

@MaurizioMannoni

Chiedo scusa.

Il primo video di #Giambruno mi era sembrato tutto sommato non grave.

Ma poi ho visto il resto e allora ritiro la mezza comprensione.

Ho solo detto che in tv succede di allentare la tensione prima di andare in onda. Ma c’è modo e modo…

tweet su giorgia meloni e andrea giambruno 7

Gad Lerner

@gadlernertweet

Chissà se adesso qualcuno a destra si batterà per sostenere la libertà di espressione di #Giambruno come fanno per il generale #Vannacci. Due povere vittime del pensiero unico dominante, vero?

Luca Bizzarri

@LucaBizzarri

Quel momento lì in cui dici :”Ma come ho fatto?”

(Lo abbiamo avuto tutti e tutti siamo stati il “ma come ho fatto” di qualcuno)

#Giambruno

M49

tweet su giorgia meloni e andrea giambruno 4

@M49liberorso

Questo non è un governo, è una telenovela argentina #Giambruno #Meloni

mazzetta

@mazzettam2

Il vero punto della pochade di #Giambruno è che conferma il talento del Signor Presidente del Consiglio nel circondarsi d'incapaci e persone da poco.

Yon Yonson

@Yon_Yonson71

Pensa quanto può essere drammatica la situazione in una famiglia in cui dei due cognati Lollobrigida è quello meno scemo.

#Giambruno

tweet su giorgia meloni e andrea giambruno 9

Il Grande Flagello

@grande_flagello

In meno di 48 ore siamo passati da cuore gitano e aperturista a ciao core #Meloni #Giambruno

Nara B. Ucchi

@cmqpiena

Come minimo domani il governo proporrà il reato universale di threesome. #Giambruno

Stacce

@stacce2021

#Giambruno ricordate che all'Esselunga ce stanno sempre le pesche.

Marco Noel

@MarcoNoel19

Ginevra lascia stare le pesche! #Giambruno #Meloni

tweet su giorgia meloni e andrea giambruno 10

BufalaNews

@Labbufala

#Giambruno è da 8 ore alla #Esselunga per trovare una zucchina di mare.

Nicola Lagioia

@NicolaLagioia

La famiglia tradizionale era solo una tradizione di famiglia.

Alessandro Zan

@ZanAlessandro

Almeno lasciate in pace le famiglie che vogliono stare insieme

tweet su giorgia meloni e andrea giambruno 5

BufalaNews

@Labbufala

Salvini pubblica un video di Iolanda Apostolico con #Giambruno.

#Meloni

Giulio Cavalli

@giuliocavalli

Chissà come si sentono quelli che da 48 ore difendono l'indifendibile per senso di servitù e ora sono stati smentiti dal capo che volevano servire.

Luca Barra

@luca_barra

(Tutti a commentare i fuorionda di Giambruno in chiave politica, e certo la notizia e la curiosità ci sono tutte, ma a occhio c’entrano di più i dati d’ascolto, la perdita di rilevanza, i piccoli screzi sugli orari di chiusura, le recenti battaglie del padrone della baracca.)

tweet su giorgia meloni e andrea giambruno 8

seba pucciarelli

@sebapucc

E poi dicono che la tv non conta più nulla...

Francesco Canino

@fraversion

“Antonio Ricci buonasera e benvenuto, che belva si sente?”. #Belve #Giambruno

Master-CiaoMaurizio

@MasterAb88

Comunque Di nuovo tutti ai piedi di Antonio Ricci, sia dentro Mediaset (Piersilvio deve prenderne atto) sia sulla stampa dopo quello che è successo. Chapeau, non era semplice, si rivela nuovamente uno degli illuminati della tv. #ascoltitv #StrisciaLaNotizia #gia

Francesco Canino

@fraversion

non c’è mai nulla di casuale in certe mosse di Antonio Ricci. Ne abbiamo avuto l’ennesima riprova.

#Giambruno

GIAMBRUNO VESPA - MEME BY BUFALANEWS

Massimo Scaglioni

@MaScaglioni

Da almeno 30 anni, cioè dal #1994 della discesa in campo, molte delle cose rilevanti dell’Italia non sono semplicemente raccontare dai media, ma questi sono attori, talvolta protagonisti, in un cortocircuito tutto nazionale #meloni #Gianbruno

Soppressatira

@Soppressatira

Meloni tronca di netto con Giambruno mostrando a Renzi e Calenda come si fa.

{@Chancione} #Giancoso #meloni

tweet su giorgia meloni e andrea giambruno 12

Soppressatira

@Soppressatira

L’armocromista della Schlein si è dimessa dopo aver scoperto l’esistenza del Blu Estoril. {@Chancione} #giambruno #striscialanotizia #bluestoril

Giuseppe Candela

@GiusCandela

Fuori da social e giornali il caso Giambruno non sposta niente. #StrisciaLaNotizia (chapeau per il colpaccio) si ferma a 3 milioni con il 14,8%. #Affarituoi vola quasi 5 milioni e il 24% di share.

I pacchi di Amadeus battono il "pacco" di Giambruno.

