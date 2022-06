“A QUESTO PUNTO RISCHIAMO UNA CATASTROFE NUCLEARE" – A "CONTROCORRENTE" VOLANO GLI STRACCI TRA SANT’ORO E RAMPINI: “GLI STATI UNITI PROSEGUONO NEL FORNIRE ARMI IN MODO MASSICCIO A KIEV” – LA REPLICA PUNTUTA DI RAMPINI: "TANTI SOSTENGONO CHE L'AMERICA STA USANDO GLI UCRAINI, E QUESTO TROVO CHE SIA UN ARGOMENTO OFFENSIVO. DESCRIVERLI COME DEI BURATTINI DELL'AMERICA FRANCAMENTE È UNA COSA DISGUSTOSA E RIVOLTANTE" - VIDEO

#Santoro: Quando hai tutti i telegiornali che non analizzano il punto di vista di #Putin, hanno trasformato l'informazione nell'incitamento ad inviare le armi, la fabbrica dell'informazione è a senso unico. #controcorrente pic.twitter.com/0pSCfSWPZU — MauriZio ???? (@yattamau) June 1, 2022

Da liberoquotidiano.it

RAMPINI SANTORO

Ospiti nella puntata di mercoledì 1 giugno di Controcorrente, talk show politico condotto da Veronica Gentili in prima serata su Rete4, sono stati Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera, e Michele Santoro. Quest'ultimo, durante la puntata, ha rivendicato i suoi presunti meriti per ciò che aveva sostenuto tempo fa circa la guerra in Ucraina: "Circa 100 giorni fa ho detto esattamente quello che sarebbe accaduto questa sera".

Santoro ha poi aggiunto: "Di fronte alla superiorità dell'esercito russo sarebbero state inviate delle armi molto più efficaci per contrastare l'avanzata dei russi. Queste armi sarebbero state dei missili in grado di colpire anche in territorio russo. Questo avrebbe provocato un'escalation e a questo punto rischiamo veramente una catastrofe nucleare".

RAMPINI SANTORO

Il giornalista ha poi messo in guardia gli ascoltatori affermando che qualora si riuscisse a fermare Vladimir Putin, portandolo all'orlo della sconfitta, non è escluso che lo Zar faccia entrare in gioco un'arma nucleare tattica. Questo è infatti il timore più grande dell'Europa, forse non condivisio a pieno dagli Stati Uniti che proseguono nel fornire armi in modo massiccio a Kiev, partecipano ai negoziati ma restando sempre a debita distanza geograficamente.

SANTORO 22

In difesa degli Usa è arrivato a quel punto Rampini: "L'America fin dall'inizio ha detto che non avrebbe mandato soldati, e infatti non lo fa. Ha detto che non avrebbe fatto la no fly zone che Volodymyr Zelensky ha chiesto a oltranza, e Joe Biden ha detto no perché non vuole rischiare". Santoro da par suo non si fida minimamente degli americani e sostiene che sicuramente le forze armate a stelle e strisce stanno partecipando sul campo di guerra in quanto stanno puntando cannoni. "Saranno loro a puntare missili", afferma. A quel punto l'editorialista del Corriere della Sera è intervenuto a difendere il popolo ucraino affermando: "Tanti sostengono che l'America sta usando gli ucraini, e questo trovo che sia un argomento offensivo. È un insulto nei confronti di un popolo che eroicamente si batte per difendere la propria vita, la propria Patria, le proprie famiglie, la propria democrazia e la propria libertà. Descriverli come dei burattini dell'America francamente è una cosa disgustosa e rivoltante", conclude.

michele santoro a laria che tira 4 federico rampini fa la maratona federico rampini a piazzapulita 1 rampini 2