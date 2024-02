“QUESTO E’ L’ULTIMO SANREMO, POI APRIAMO UNA PAGINA ONLYFANS” – FIORELLO, OSPITE CON AMADEUS DA FABIO FAZIO A “CHE TEMPO CHE FA”, SI SCATENA – “IL FATTO CHE CI HAI INVITATO SIGNIFICA CHE SEI ANCORA UN UOMO RAI, MA PAGATO DA ALTRI, E QUESTA COSA ALLA RAI PIACE TANTO” – AMADEUS SUL SESTO SANREMO DI FILA NON CHIUDE: “FACCIAMO IL QUINTO INTANTO. POI SI VEDRÀ” - L’OSPITATA VA LETTA COME UN SEGNALE DISTENSIVO, MA PIÙ CHE DA PARTE DELLA RAI, DA PARTE DI “AMA”, TROPPO FURBO PER NON SAPERE CHE ANCHE I TELESPETTATORI DEL 'NOVE' SONO IMPORTANTI PER IL FESTIVAL… - VIDEO

Renato Franco per corriere.it - Estratti

Fabio Fazio collegato con Sanremo dove Amadeus e Fiorello sono collegati con San Siro: un po’ Festival, un po’ Inter-Juventus, in un cortocircuito anche di reti (intese come canali televisivi) perché il Nove torna per un attimo a essere la Rai. Fiorello scherza subito: «I vertici Rai mi hanno detto di non esagerare, dico solo una cosa: il fatto che ci hai invitato significa che sei ancora un uomo Rai, ma pagato da altri, e questa cosa alla Rai piace tanto». Poi prova a far finta di non essere preso dalla partita: «Dai, siamo sul Nove, non possiamo guardare la partita su Dazn: pensa quante liberatorie ci ha dovuto dare la Rai».

Il pre-Festival che va in scena a Che tempo che fa è un segno del clima che ci aspetta con la solita alchimia tra Amadeus e Fiorello che assicura: «Questo è il ultimo Festival, poi noi apriremo un profilo Onlyfans in coppia, anche per rispetto al pubblico che non ne può più di lui». Tutto e il contrario di tutto però, perché pochi secondi dopo Amadeus è «aperturista»: «Vedremo, intanto facciamo il quinto».Il resto è un ping-pong affaticato dalla latenza del segnale del collegamento che rende il dialogo a tre non semplicissimo. La certezza è che «finiamo non prima delle due» e a Fiorello tocca «il turno di notte», perché il suo VivaRai2! si trasforma in una sorte di DopoFestival.

Fazio ha salutato la presenza dei due conduttori di punta della tv di Stato come «un segno di serenità»; mentre il direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, aveva spiegato la presenza dei due sul canale della concorrenza come frutto di «scelte editoriali ponderate, avallate dai vertici aziendali». Del resto la Rai che trasloca sul Nove fa rumore. Perché l’uscita di Fazio dalla tv di Stato ha fatto molto discutere sia prima sia dopo, soprattutto alla luce degli ascolti che il conduttore è riuscito a travasare sul canale di proprietà di Warner Bros.

L’ospitata di Amadeus e Fiorello dunque va letta come un segnale distensivo, ma più che da parte della Rai, da parte del conduttore, troppo furbo e navigato per non sapere che anche i telespettatori del Nove sono troppo importanti per il Festival. E questa è stata l’occasione giusta per promuoverlo a due giorni dalla partenza.

