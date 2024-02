“RAGAZZI, MI SPIACE CHE L’ABBIATE SAPUTO COSI’. UN ABBRACCIO E GRAZIE PER QUESTI MESI SPECIALI” – IL MESSAGGIO DI ADDIO DI RENZI ALLA REDAZIONE DEL RIFORMISTA – DOPO 11 MESI IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD HA DECISO DI LASCIARE LA GUIDA DEL QUOTIDIANO PER DEDICARSI A TEMPO PIENO ALLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE EUROPEE. AL SUO POSTO ALESSANDRO BARBANO…

Da “Il Fatto quotidiano” - Estratti

MATTEO RENZI A CINQUE MINUTI CON IL RIFORMISTA

Undici mesi. Tanto è durata l’esperienza di Matteo Renzi come direttore editoriale del quotidiano Il Riformista edito dall’imprenditore Alfredo Romeo. Va bene, il giornale a tutti gli effetti era fatto dal direttore ‘vero’, cioè da Andrea Ruggieri, ma il nome dell’ex Rottamatore come ‘guida politica’ del giornale era servito a far ritornare un minimo in auge l’organo di stampa. Ora non sarà più così.

A rivelarlo è stato direttamente l’ufficio stampa di Italia Viva (giusto per far capire che politica ed editoria in questi mesi sono stati ben separati nella carriera dell’ex segretario del Pd): “Dal 1 marzo Matteo Renzi lascerà la direzione de Il Riformista per dedicarsi a tempo pieno alla campagna elettorale – si legge nella nota – La decisione era stata comunicata all’editore, al fine di potersi dedicare alla campagna per le elezioni europee che lo vedranno candidato in tutte le circoscrizioni”. Niente, Renzi se ne va per spendere il suo nome e la sua presenza in vista del voto dell’8 e 9 giugno prossimi.

renzi in diretta da vespa presenta il riformista cinque minuti renzi in diretta da vespa presenta il riformista cinque minuti

matteo renzi nuovo direttore del riformista

(...)