“IN RAI C'È UN'EVIDENTE PERDITA DELLA PLURALITÀ” – ANCHE LA TESTATA AMERICANA “HOLLYWOOD REPORTER” RACCONTA TELE-MELONI E DEDICA UN ARTICOLO AL VELENO ALLA DUCETTA: “HA PRESO DI MIRA LE ISTITUZIONI CULTURALI DEL PAESE ANNUNCIANDO DI VOLERLE DI ‘LIBERARLE’ DALLA SINISTRA. UNO DEI SUOI PRIMI ATTI DA PRIMO MINISTRO È STATO QUELLO DI NOMINARE GIAMPAOLO ROSSI, NOTO PER AVER DIFESO TRUMP, PUTIN E ORBÁN, A CAPO DELL'EMITTENTE PUBBLICA” – IL NOSTRO GIUSEPPE CANDELA, INTERPELLATO DALLA RIVISTA STATUNITENSE: “CHI NON SI ALLINEA AL GOVERNO VIENE ALIENATO” – E ORA NEL MIRINO DI GIORGIA C'E' IL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA

Traduzione dell’articolo di Scott Roxborough, Gianmaria Tammaro per www.hollywoodreporter.com

ARTICOLO DI HOLLYWOOD REPORTER SU GIORGIA MELONI

Il 26 maggio 2023, quasi un anno dopo aver vinto le elezioni nazionali del 2022 per diventare primo ministro italiano, Giorgia Meloni ha tenuto un discorso politico a Catania, in Sicilia. Prima donna a governare l'Italia e politico di estrema destra dai tempi del dittatore fascista Benito Mussolini, la Meloni ha detto ai suoi sostenitori che, nonostante il successo elettorale, la vittoria non era ancora completa. C'è un'ultima resistenza di sinistra nella società italiana, ha detto la Meloni: il settore culturale.

“Voglio liberare la cultura italiana da un sistema in cui si può lavorare solo se si appartiene a un certo schieramento politico”, ha detto. È stato un chiaro segnale di intenti, un colpo minaccioso nelle guerre culturali del Paese e la promessa di una controffensiva di destra alla presunta egemonia della sinistra sulle scene cinematografiche, televisive e artistiche italiane.

telemeloni - gli appunti di giorgia meloni

La Meloni è sembrata essere fedele alla parola data. Uno dei suoi primi atti da primo ministro è stato quello di nominare Giampaolo Rossi, un giornalista noto per aver difeso Donald Trump, Vladimir Putin e il leader dell'estrema destra ungherese Viktor Orbán, a capo dell'emittente pubblica italiana Rai. Rossi ha dichiarato di voler “riequilibrare la narrazione mediatica” e recuperare gli spazi mediatici “usurpati dalla sinistra”.

Sono seguite altre nomine. Gennaro Sangiuliano, un altro giornalista di destra, è stato nominato ministro della Cultura e ha parlato di contrastare “la cultura anglosassone della cancellazione e la dittatura della wokeness”.

GIUSEPPE CANDELA

Il critico conservatore Alessandro Giuli ha assunto la direzione del Maxxi, il più importante museo d'arte contemporanea di Roma. Pietrangelo Buttafuoco, probabilmente il più acclamato intellettuale di destra italiano, è stato nominato presidente della Biennale di Venezia, l'istituzione che sovrintende a una vasta serie di eventi culturali, tra cui la Mostra del Cinema. “In questa stagione gli steccati verranno abbattuti”, ha dichiarato Buttafuoco prima della sua nomina. “Verrà data una casa a chi finora non l'ha avuta”.

Mentre il mondo del cinema scende al Lido per l'81ª Mostra del Cinema di Venezia e l'inizio non ufficiale della stagione dei premi, qual è lo stato delle guerre culturali in Italia? Quale impatto potrebbe avere l'estrema destra italiana sull'industria? I registi italiani sono preoccupati.

GIORGIA MELONI INQUADRATA DALLE TELECAMERE RAI DI CINQUE MINUTI

La scorsa estate, praticamente tutti i registi più importanti del Paese, tra cui Luca Guadagnino (Challengers), Paolo Sorrentino (La grande bellezza), Matteo Garrone (Gomorra) e Alice Rohrwacher (La Chimera), hanno firmato una petizione per protestare contro l'intenzione del governo Meloni di assumere la gestione del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, la più antica - e tuttora una delle migliori - scuola di cinema del mondo, interpretandola come un tentativo “violento e rozzo” di imporre una nuova ortodossia politica.

giampaolo rossi

A maggio di quest'anno, alcuni giornalisti dell'emittente statale Rai hanno inscenato uno sciopero di 24 ore per protestare contro le minacce alla libertà di parola e i casi di sospetta censura da quando il governo Meloni è salito al potere. Lo sciopero è avvenuto pochi giorni dopo che il gruppo di controllo dei media Reporter senza frontiere ha declassato l'Italia nel suo indice annuale sulla libertà di stampa, facendo passare il Paese nella categoria “problematica” insieme all'Ungheria, che sotto il primo ministro Orbán ha subito forti restrizioni alla libertà di espressione politica.

LA DERIVA ORBANIANA DELLA RAI - LA SCHEDA DEL PD

“C'è un'evidente perdita della pluralità delle voci e dell'offerta [in Rai]”, dice Giuseppe Candela, giornalista che lavora per le testate online Dagospia e Il Fatto Quotidiano e che è specializzato nel settore televisivo. “Chi non si allinea al governo viene inimicato”.

“Ma l'Italia non è l'Ungheria, almeno non ancora”, afferma Tommaso Pedicini, giornalista culturale italiano con sede in Germania. “In Rai ci sono sicuramente meno voci critiche nei confronti del governo, ma non sono scomparse del tutto. E le proteste della sinistra si sono fatte più forti”.

Andrea Minuz, professore di storia del cinema all'Università La Sapienza di Roma e membro del consiglio di amministrazione del Centro Sperimentale, osserva che le nomine politiche in Italia sono la regola, non l'eccezione. Quando sono al potere, i governi di sinistra hanno messo i loro uomini ai posti di comando. Con la Meloni e il nuovo ministro della Cultura Sangiuliano, “si è parlato della volontà della destra di vendicarsi, di regolare i conti [con la sinistra]”, dice Minuz, ma finora ritiene che l'impatto sia stato minimo perché la maggior parte della “burocrazia” culturale italiana rimane solidamente di sinistra. “Se ciò che sta sotto la superficie non cambia, non cambierà nulla”, afferma.

giampaolo rossi

Al di là di questo, la destra italiana, che è una combinazione di nazionalisti tradizionali, capitalisti del libero mercato e sostenitori dei diritti degli Stati antigovernativi, manca di una visione culturale unitaria. Il principale piacere culturale della Meloni sembra essere quello dei romanzi fantasy. È una superfan del Signore degli Anelli che una volta ha posato accanto a una statua di Gandalf per un servizio fotografico su una rivista.

Lo scorso dicembre, la Meloni ha ospitato per quattro giorni un raduno politico a tema fantasy per il periodo natalizio, con una lista di ospiti che comprendeva Elon Musk e Santiago Abascal, il leader del partito di destra spagnolo Vox. Le storie di J.R.R. Tolkien sono state, in modo alquanto bizzarro, fatte proprie da una parte della destra italiana negli anni Settanta, che le ha interpretate come una voce della tradizione contro il progresso, rappresentando la lotta per difendere l'identità occidentale e cristiana contro la modernizzazione, la globalizzazione e l'invasione straniera.

TELE MELONI - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

“La destra ha ragione quando dice che le istituzioni culturali sono dominate dalla sinistra”, osserva Pedicini, ”ma anche se la destra volesse impadronirsi [delle industrie culturali], non ha il personale. Le istituzioni culturali italiane sono state dominate dalla sinistra per decenni e non ci sono abbastanza intellettuali di destra, persone qualificate, per sostituirli”.

Secondo Pedicini, il presidente della Biennale Buttafuoco è uno dei pochi “qualificati” della destra culturale: “È un intellettuale in buona fede e un eccellente scrittore e pensatore”.

GIAMPAOLO ROSSI - PAOLO CORSINI - ANGELO MELLONE - GIAN MARCO CHIOCCI

Non è però un ideologo della Meloni. Buttafuoco ha difeso l'idea di una profonda “tradizione di destra” in Italia, ma è anche un recente convertito all'Islam e ora musulmano praticante.

“Se si guarda alla sua politica, non è tanto un nazionalista italiano alla Meloni quanto un anarchico di destra”, osserva Pedicini. “Molte delle sue opinioni sono in contrasto con quelle del governo Meloni”.

“Sta facendo molto bene”, aggiunge Minuz. “Guardate la decisione di nominare Willem Dafoe come nuovo direttore artistico della sezione teatrale della Biennale: è un'ottima scelta”.

I timori che la nomina di Buttafuoco a presidente della Biennale segnasse l'inizio di una nuova agenda di estrema destra alla Mostra del Cinema di Venezia non si sono finora concretizzati.

Buttafuoco

A maggio, Alberto Barbera, direttore artistico di lunga data della Mostra del Cinema e nominato dalla sinistra, ha rinnovato il suo contratto per altri due anni, fino al 2026. A Barbera si attribuisce il merito di aver rilanciato Venezia e di aver reso il festival un trampolino di lancio imperdibile per la stagione dei premi.

“Ho sentito un'immediata intesa con Alberto Barbera e ho grande rispetto per la competenza, la professionalità e la passione che ha dimostrato negli anni in cui ha diretto la Mostra del Cinema”, ha dichiarato Buttafuoco in un comunicato dell'epoca. “Sono estremamente lieto che la Biennale continui questo percorso con lui”.

alessandro giuli foto di bacco (5)

In vista del Festival di quest'anno, Barbera ha inchiodato i suoi colori politici all'albero maestro, annunciando su X che avrebbe lasciato la piattaforma di social media dopo una serie di post di Musk in cui inveiva contro la candidata democratica alla presidenza Kamala Harris e sosteneva che il Regno Unito fosse sull'orlo di una guerra civile in seguito alle rivolte anti-immigrati scatenate da agitatori di estrema destra.

“Dopo le ultime dichiarazioni del proprietario di Twitter (o meglio, scusate, di X), ho definitivamente perso il desiderio (già affievolito) di rimanere su una piattaforma di cui non condivido più gli obiettivi e le finalità”, ha scritto Barbera.

gennaro sangiuliano salone del libro di torino

Nelle sue selezioni festivaliere, Barbera ha continuato a mostrare la sua indipendenza politica dal governo Meloni. L'anno scorso ha scelto diversi titoli, tra cui Io Capitano di Garrone e Green Border di Agnieszka Holland, che guardano alle sofferenze dei migranti che cercano di entrare in Europa e possono essere letti come un diretto rimprovero alle politiche anti-immigrati di Roma. La selezione per il 2024 include M. Son of the Century di Joe Wright, una serie televisiva sulla vita di Mussolini, basata sul romanzo di Antonio Scurati, autorevole critico della Meloni.

federico mollicone andrea delmastro gennaro sangiuliano salone del libro torino

“Non c'è stata censura, non c'è stato un giro di vite, non c'è un'evidente agenda di destra”, osserva un importante critico cinematografico italiano e frequentatore della Biennale. “Ma il governo Meloni ha appena due anni. Temo che sia solo all'inizio”.

federico mollicone giorgia meloni foto di bacco (3) pietrangelo buttafuoco - luigi brugnaro - federico mollicone - gennaro sangiuliano - diego della valle - alessandro giuli - biennale di venezia - 2024