“LA RAI? CI HO MESSO UNA CROCE SOPRA, VA VERSO L’ESTINZIONE” – FILIPPO FACCI NO LIMITS A "LA ZANZARA" – "SE IL CENTRODESTRA NON RIESCE A DIFENDERE ME PER UNA FRASETTINA DEL CAZZO ("UNA RAGAZZA DI 22 ANNI ERA FATTA DI COCAINA PRIMA DI ESSERE FATTA ANCHE DA LEONARDO") DI CUI NON MI PENTO, FIGURIAMOCI GLI ALTRI. IO NON HO NESSUNA SPONSORIZZAZIONE POLITICA. LA MELONI? MAI VOTATA. SOLDI? SOPRAVVIVO ANCHE SENZA, MA MI FACEVANO COMODO. NON SONO ROVINATO COME MI HANNO DIPINTO. LA EX COMPAGNA CHE LO ACCUSA DI STALKING? UNA PERSONA NON HA CAPITO CHE…” - VIDEO

Da La Zanzara - Radio 24

FILIPPO FACCI

Il giornalista Filippo Facci, cacciato dalla Rai dopo il suo articolo sul caso La Russa Jr., è intervenuto a La Zanzara su Radio 24 parlando degli ultimi avvenimenti che gli sono successi.

“Rai? Ci ho messo una grossa croce sopra, adesso mi occupo dell’aria condizionata dove sto traslocando. In modo diverso preoccupando della qualità della mia vita. Sono stati poco gentili, se la Rai per uno che scrive un articolo, che non c’entra un cazzo con la Rai, sono nelle condizioni di mandarlo via, lo possono fare con altri.

“Non ho nessuna sponsorizzazione politica per avere quel posto lì in Rai. Ho percepito interesse vero, non lo voglio sporcare pensando che ci sia la politica dietro. Meloni? Mai votata. L’ho sostenuta dieci anni fa quando aveva la storia delle primarie col Popolo della Libertà, sostenni lei e un certo Cattaneo”.

“Pretesto per attaccare il Governo? Se non riescono a difendere me per una frasettina del cazzo… immaginati altri. La Rai - continua Facci - è un mondo che va verso l’estinzione, avrei accettato perchè sarei stato scemo a non farlo? Mi faceva comodo per i soldi. Non sono rovinato come mi hanno dipinto, sopravvivo ovviamente ma mi facevano comodo per una serie di ragioni.

“Stalking tra lui e la moglie? Una persona non ha capito che guadagnando di più sarebbero andati ai miei figli. L’articolo? Vi rendete conto che quella frase era una cosa vera anche se non piace esteticamente. Io non ho la mentalità di quello che si pente”.

