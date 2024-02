“RANA MOSTRUOSA, FIGLIA DI FANTOZZI, TRA UN PO’ TE TROVANO SU YOUPORN, 'A CAZZARA PER DUE SPICCI APRI SUBITO IL CULO” - ALESSANDRA AMOROSO FRIGNA PER GLI INSULTI DI QUATTRO SVALVOLATI SUI SOCIAL CHE L'HANNO MESSA NEL MIRINO DOPO CHE LEI HA NEGATO UN AUTOGRAFO A UN FAN: “UNA VALANGA D'ODIO MI HA INVESTITO. INSULTI E MINACCE DI MORTE CHE MI HANNO FERITO PROFONDAMENTE. MI SONO SENTITA MESSA ALL'ANGOLO E SONO SCAPPATA IN COLOMBIA. IN QUEL PERIODO NON HO MAI PENSATO DI VOLER TORNARE” – VIDEO

Lo sfogo commosso e commovente di Alessandra Amoroso in sala stampa a Sanremo contro gli haters dovrebbe essere scolpito nella mente di chi sparge odio sui social. Brava Alessandra. @AmorosoOF #Sanremo2024 #Sanremo pic.twitter.com/yBPitzFgLr — Paolo Giordano (@IlPaoloGiordano) February 6, 2024

alessandra amoroso

(ANSA) "Porto a Sanremo un brano che parla di cadute, di difficoltà nella vita. Nell'ultimo anno, sono caduta e sono qui a raccontarvi la mia storia: una valanga d'odio mi ha investito come non è mai successo in 15 anni di carriera. Insulti e minacce di morte che mi hanno ferito profondamente".

Alessandra Amoroso, dopo un anno e mezzo di silenzio, racconta - in occasione della sua partecipazione al festival di Sanremo, per la prima volta in gara - la sua versione dopo la shitstorm che la travolse per aver negato un autografo a un fan. E lo fa leggendo una selezione dei violenti messaggi che ha ricevuto in quei mesi, con la voce rotta dall'emozione. "Mi hanno ferita profondamente e, mentre soffrivo, l'unica reazione è stata la rabbia. Poi ho capito non solo stava impattando su Alessandra cantante, ma anche su Alessandra persona. Mi sono sentita messa all'angolo".

alessandra amoroso

E allora, finito a fatica il tour nei palasport, la fuga in Colombia "e in quel periodo non ho mai pensato di voler tornare. Mi sono concessa di non stare bene e ho deciso di allontanarmi. Stare lontano era quello di cui avevo bisogno". Poi la decisione di rientrare "e affrontare quello che era successo: lo dovevo a me e a tutti quelli che non hanno smesso di dimostrarmi il loro amore.

Ho ripreso il mio percorso di terapia e mi sono riavvicinata alla musica". Il brano che porta in gara, Fino a qui, rappresentava al meglio questo momento. "Non è importante la caduta e neanche l'atterraggio, ma come ci si rialza e cosa si decide di imparare da quella caduta. Così è nata Fino a qui. È un abito che mi sono cucita addosso, ma che può adattarsi a tutti. Negli anni ho sempre detto che per andare a Sanremo aspettavo la canzone giusta: questa lo è". (ANSA).

ALESSANDRA AMOROSO

alessandra amoroso 34 ALESSANDRA AMOROSO alessandra amoroso alessandra amoroso