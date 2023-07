“IL RAPPORTO CON LEI NON È MAI STATO FACILISSIMO” – QUANDO CHARLOTTE GAINSBOURG PRESENTAVA IL DOCUMENTARIO SULLA MADRE, JANE BIRKIN, LO SCORSO ANNO: “IL NOSTRO RAPPORTO NON È MAI STATO FACILISSIMO, CI SIAMO ALLONTANATE ANCOR DI PIÙ DOPO LA MORTE DI MIA SORELLA KATE. HO PENSATO CHE REALIZZARE QUESTO DOC FOSSE UN MODO PER RIAVVICINARCI. QUATTRO ANNI FA HO COMINCIATO A INTERVISTARLA, MA AL MOMENTO DI RISPONDERE ALLE DOMANDE PIÙ INTIME SU DI NOI, HA PENSATO CHE VOLESSI ACCUSARLA. CON IL TEMPO HA CAPITO CHE STAVA SBAGLIANDO, LE SUE RISPOSTE ERANO NECESSARIE PER IL MIO FILM. E COSÌ…”

Estratto dell’articolo di Marco Consoli per “la Repubblica – D” – 23 aprile 2022

charlotte gainsbourg con la madre jane birkin

[…] Charlotte Gainsbourg, 50 anni, protagonista di "21 grammi", "L’arte del sogno", "Nymphomaniac" e "Antichrist" (con cui ha vinto il premio come migliore attrice a Cannes) […]

A giugno la ritroveremo davanti e dietro la macchina da presa in "Jane By Charlotte", documentario su sua madre Jane Birkin.

«Il nostro rapporto non è mai stato facilissimo, ci siamo allontanate ancor di più 9 anni fa, dopo la morte di mia sorella Kate (nata dalla relazione tra Birkin e il musicista John Barry, ndr).

jane by charlotte.

Ho pensato che realizzare questo doc fosse un modo per riavvicinarci. Quattro anni fa ho cominciato a intervistarla, ma al momento di rispondere alle domande più intime su di noi, ha pensato che volessi accusarla.

Con il tempo ha capito che stava sbagliando, le sue risposte erano necessarie per il mio film. E così abbiamo ricominciato a girare. Forse mi ha influenzato papà: anche lui aveva bisogno di scrivere una canzone, Lemon Incest, per dirmi che mi voleva bene».

serge gainsbourg e jane birkin by helmut newton

[…] Girerebbe mai un film su Serge Gainsbourg?

«Avevamo un rapporto speciale, ma era un personaggio così noto che a volte mi sembrava che gli estranei lo conoscessero meglio di me. Per molto tempo non ho voluto leggere una sua biografia e preservare i miei ricordi più intimi. Ora le cose sono cambiate: non girerò film su di lui, ma forse la prossima estate trasformerò in museo la sua casa di Parigi. Non sarà facile psicologicamente, ma è arrivato il momento di condividere i miei ricordi».

