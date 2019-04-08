“RAVETTO, QUANT’È IL TAGLIO AI PENSIONATI, LO SAI?”, LO SCONTRO FURIBONDO DA GILETTI TRA LUCA TELESE E LA DEPUTATA FORZISTA – “LA RAVETTO NON LO SA E ORA INIZIA UN’ALTRA SUPERCAZZOLA”, INCALZA IL GIORNALISTA – QUANDO LA PARLAMENTARE DICE “INTORNO AI 20 EURO”, TELESE SALTA SULLA SEDIA E… - VIDEO-
FLASH! SIETE PRONTI? NELLE PROSSIME ORE SU DAGOSPIA UN NUOVO CAPITOLO DELLA SAGA PRATI-CALTAGIRONE. LA SUA AGENTE ELIANA MICHELAZZO E' APPARSA A ''STORIE ITALIANE'' A SPIEGARE IL MISTERO DELLE NOZZE, OVVIAMENTE CREANDO UN MISTERO ANCORA PIU' OSCURO... STAY TUNED
ANVEDI RAMPINI, ORMAI SEMPRE PIÙ TRUMPIANO! - ''LA SINISTRA RADICALE E LE DESTRE PUTINIANE HANNO SEMPRE DESIDERATO CHE L'AMERICA SMETTESSE DI IMPICCIARSI DEI FATTI DEL MONDO. ORA L'ISOLAZIONISTA TRUMP ESAUDISCE IL DESIDERIO: VIA DALLA SIRIA, PACE COI TALEBANI, ZERO INTERVENTI IN VENEZUELA E LIBIA. VI LAMENTATE? QUEL CHE VIENE DOPO LA "QUASI" PAX AMERICANA È IL TRIONFO DEL CAOS'' - GLI USA ORMAI SONO INDIPENDENTI PER GAS E PETROLIO. PER QUESTO TRIPOLI PUO' PURE BRUCIARE
LIBIAMO NEI LIETI CALICI! – GLI ITALIANI BEVONO SEMPRE MENO? NO PROBLEM, CI PENSA L’EXPORT A TRAINARE IL SETTORE: VALE 6 MILIARDI L’ANNO E SIAMO IL PRIMO PRODUTTORE AL MONDO – 53 ANNI FA NE BEVEVAMO PIÙ DI 100 LITRI ALL’ANNO, ORA POCO PIÙ DI 30, MA DI VINO SI PARLA TANTISSIMO: I MILLENNIAL NE VANNO PAZZI, MA CON MODERAZIONE – QUANTO CONOSCIAMO QUELLO CHE VERSIAMO NEL BICCHIERE?
MILAN INDIAVOLATO CON GLI ARBITRI - ESPLODE LA RABBIA PER I RIGORI NEGATI CON LA JUVENTUS. IN STAGIONE SOLO DUE PENALTY CONCESSI, NESSUNO IN SERIE A NE HA AVUTI DI MENO – L’ARBITRO DELLO STADIUM FABBRI SARÀ FERMATO – IL RETROSCENA: IL VAR CALVARESE, PIÙ ESPERTO, ERA PER IL RIGORE. MA… - E SABATO A SAN SIRO ARRIVA LA LAZIO - VIDEO
CAFONALINO INFELTRITO (JR) – IL GOTHA DEL GIORNALISMO ITALIANO SI RIUNISCE ALL’HOTEL PRINCIPE DI SAVOIA DI MILANO PER CONSEGNARE A MATTIA FELTRI IL PREMIO “È GIORNALISMO” – IL PAPÀ VITTORIO SI COMMUOVE QUANDO SENTE IL DISCORSO DEL FIGLIO – LA FRECCIATINA DI MENTANA A CALABRESI E LA POLEMICA SULLE POCHE DONNE PRESENTI IN GIURIA (UNA, ED È LA FIGLIA DEL PATRON GIANCARLO ANERI)
DOWNTOWN NON SARÀ PIÙ UNA MOTOWN - NEW YORK IMPONE UNA TASSA DA 11 DOLLARI (25 PER FURGONI E CAMION) PER ENTRARE IN AUTO NELLA ZONA PIÙ TRAFFICATA, OVVERO DALLA 60^ STRADA IN GIÙ, ALLE PENDICI DI CENTRAL PARK. I SOLDI ANDRANNO AL TRASPORTO PUBBLICO, VISTO CHE LA METRO È PROSSIMA AL COLLASSO - OVVIAMENTE SI OPPONGONO MOLTI COMMERCIANTI E ''PENDOLARI'', CHE VEDONO L'ENNESIMA GABELLA DI DE BLASIO
C'È UN FUNGO RESISTENTE AI FARMACI CHE STA FACENDO STRAGE NEL MONDO. E NESSUNO NE HA PARLATO FINORA PER NON ALIMENTARE IL PANICO. LEGGETE DI CORSA L'ARTICOLO DEL ''NEW YORK TIMES'' SULLA CANDIDA AURIS, ''CUGINA'' DI QUELLA GENITALE CHE CONOSCETE TUTTI, COSÌ INCURABILE CHE UN OSPEDALE HA DOVUTO STRAPPARE PAVIMENTO E SOFFITTO PERCHÉ NON RIUSCIVA A DISINFETTARLI. ECCO COME SI CONTRAE, DOVE SI TROVA E QUALI SONO I SINTOMI