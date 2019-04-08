“RAVETTO, QUANT’È IL TAGLIO AI PENSIONATI, LO SAI?”, LO SCONTRO FURIBONDO DA GILETTI TRA LUCA TELESE E LA DEPUTATA FORZISTA – “LA RAVETTO NON LO SA E ORA INIZIA UN’ALTRA SUPERCAZZOLA”, INCALZA IL GIORNALISTA – QUANDO LA PARLAMENTARE DICE “INTORNO AI 20 EURO”, TELESE SALTA SULLA SEDIA E… - VIDEO

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