25 mar 2023 14:00

“IN REALTA’ RESTO UN PERITO, MI PIACE FARE L’ELETTRICISTA” - GIANCARLO GIANNINI SI RACCONTA DOPO AVER OTTENUTO LA STELLA SULLA “WALK OF FAME” A HOLLYWOOD - "PER ROBIN WILLIAMS IN "TOYS" PREPARAI UNA GIACCA CHE EMETTE SUONI E ALTRE 2500 COSE. OGNI TANTO MI CHIAMAVA PER ISTRUZIONI: COME POSSO FAR USCIRE LA TROMBA CON LA VOCE GIAPPONESE? - IL RAPPORTO CON L’AMERICA? AMORE E DISTACCO. HO FATTO DUE 007 E RIFIUTATO TANTI RUOLI, MI PROPONEVANO L’ITALIANO DEL SUD…” - VIDEO