“I REGISTI NON MIGLIORANO INVECCHIANDO” - QUENTIN TARANTINO INIZIA A PREPARARSI PER IL RITIRO: A SETTEMBRE INIZIERANNO LE RIPRESE DI "THE MOVIE CRITIC", IL SUO DECIMO E ULTIMO FILM - LA SUA PROSSIMA PELLICOLA, CHE PARLA DI UN CRONISTA DAL PESSIMO CARATTERE CHE RECENSISCE FILM PER UN GIORNALE PORNO, POTREBBE OFFRIRE UNA PREVIEW SUL SUO FUTURO: TARANTINO VORREBBE DARSI ALLA SCRITTURA DI LIBRI DI CRITICA, PROPRIO COME LA SUA ULTIMA OPERA, "CINEMA SPECULATION"

QUENTIN TARANTINO 85

Estratto dell'articolo di Mariarosa Mancuso per "il Foglio"

Dieci e non più dieci. Lo sapevamo da un po'. Quentin Tarantino non avrebbe più girato altri film, dopo “The Movie Critic” – le riprese inizieranno a settembre. […] E' […]la storia di un cronista dal pessimo carattere che recensisce film per un giornale porno, fine anni Settanta. Finito il decimo film, si metterà a scrivere libri.

QUENTIN TARANTINO

Era ad Antibes per ricevere un premio letterario intitolato a Francis Scott Fitzgerald […] quando il giornalista di Libération Guillaume Gendron gli ha fatto il terzo grado (sul numero di sabato). Tanto risulta bizzarro il passaggio dalla regia alla scrittura: di solito sono i critici come François Truffaut o Olivier Assayas che dalla scrittura passano al set – va detto, con alterni successi. Né si sa di registi o attori hollywoodiani che in possesso di tutte le facoltà hanno annunciato il ritiro. Da Orson Welles a Buster Keaton si sono persi tra film mai fatti, ruoli minori, miserie varie.

QUENTIN TARANTINO 11

Per libri, Tarantino intende libri di critica […] A lui i film piace farli, e sottolinea che in questi anni ha raccontato le storie che voleva raccontare. Ma al cinema gli piace anche guardare i film degli altri, chiacchierare e discutere. Purtroppo delle parole non resta traccia, anche se sono meglio di niente. Da qui la voglia di scrivere altri libri che raccontano ai posteri le ossessioni e le idiosincrasie di un regista cresciuto in un videonoleggio, tra clienti maniacali come lui.

quentin tarantino foto di bacco (1)

Racconta di scrivere a mano la prima stesura, copiare al computer e lavorarci finché non è davvero soddisfatto: “Quel che scrivo di getto somiglia alle stronzate lette su internet”. Dove siete aspiranti tarantiniani che piazzate schizzi di sangue qua e là, restando analfabeti? E dove sei Nanni Moretti, che davanti al sangue e alla violenza […] vorresti tanto dire “vade retro Satana!”. Ma non si può, perché non crediamo a queste cose.

quentin tarantino foto di bacco (6)

Prima ragione: “I registi non migliorano invecchiando”, insiste Tarantino. Le altre nove vorrebbe tenerle per sé, dopo aver dato trent'anni della sua vita al cinema. […] Tra l'invidia dei colleghi, lascerà dietro di sé – con “The Movie Critic”, immaginate il tassista Robert De Niro che si mette a recensire film, l'immagine è made in Tarantino – dieci titoli che rasentano la perfezione.

QUENTIN TARANTINO A CANNES 2

Si è trovato un mestiere alternativo ora che al cinema sembrano esserci solo supereroi – “C'era una volta a Hollywood” era l'unico film originale nell'estate del 2019. Scritto appositamente per il cinema, il romanzo (sempre La Nave di Teseo ) è venuto dopo. I nerd hanno vinto: era il suo sogno da ragazzino, ma sentirselo dire a 60 anni non è una grande notizia. Tarantino vuole smettere al massimo della forma – scrivere è un lavoro molto meno faticoso che dirigere un set, ora poi che tutti hanno l'offerta facile. E osa il pessimismo che nessuno vuol sentire: esisterà ancora il cinema tra qualche anno?

quentin tarantino QUENTIN TARANTINO A CANNES CON LEONARDO DICAPRIO E BRAD PITT quentin tarantino milano quentin tarantino a brescia 5 quentin tarantino mangia una pizza a milano quentin tarantino milano quentin tarantino milano QUENTIN TARANTINO CANNES 2023